Un total de seis empresas muestran su interés por la compra del complejo de Alcoa en San Cibrao

El comité de Alcoa en San Cibrao (Lugo) informa de que la compañía ha recibido el interés de seis empresas en la compra del complejo de A Mariña lucense, en el marco del proceso abierto para su venta.



Tras concluir en Madrid una nueva reunión de seguimiento --con representantes de administraciones, empresa y trabajadores--, el comité indica que Alcoa contactó con 67 potenciales interesados, de los cuales un tercio firmó un contrato de confidencialidad. Así, se han recibido "seis respuestas no vinculantes", compañías a las que invita a participar en el siguiente paso, lo que incluye presentar ofertas no vinculantes, visitas a planta y reuniones con Alcoa.



Según el comité, la compañía pide "más tiempo" en este proceso, ya que "hablan de principios de julio" para que se presenten las ofertas no vinculantes, con encuentros que se centrarán en puntos críticos respecto a temas como acuerdo de viabilidad, electricidad o balsa de lodos.



Durante el encuentro se ha expuesto que se trabaja en dos procesos simultáneos, la venta --de la que se califica como "incierta-- y una posible continuidad, si bien Alcoa aduce pérdidas significativas en los próximos años.



Al respecto, el comité de Alcoa cuestiona "cómo puede ser que hace un año el CEO firmara un acuerdo y ahora esté diciendo que no puede cumplirlo" y "cómo piensan cumplir el acuerdo que llega hasta 2027 si dicen que no les llega el dinero para ahora mismo". "¿Por qué no arrancan de una vez ya el horno de cocción, que incluso ellos mismos dijeron que lo harían en los primeros meses del 24?", se pregunta también.



"Y el acabose de toda la situación es cómo puede ser que ganando dinero no arranquen las cubas cuando están hablando de que es un problema energético", critica el presidente del comité de Alcoa, José Antonio Zan.



En esta línea, indica que Gobierno y Xunta conocen los nombres de los posibles compradores, de modo que comenzarán a contactar en breve con ellos para garantizar su solvencia.



BALSAS DE LODOS Y EÓLICOS

La ampliación de la balsa de lodos y los eólicos que necesita la factoría han sido otros asuntos abordados. Sobre el primer punto, se continúa con los análisis del residuo, al tiempo que Alcoa analiza un incremento de la producción para lo que urge una aprobación inmediata de la autorización de aumento de cota. El comité indica que la Xunta dice que avanza en este tema, que se ha pasado del departamento de Sanidade a Medio Ambiente.



Alcoa subraya que necesita una competitividad en energía para el aluminio, con una maximización de las compensaciones por CO2 y tener certidumbre a medio plazo para poder funcionar. Los representantes de los trabajadores resaltan que hay problemas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica en lo tocante a las autorizaciones de los eólicos que dependen de su departamento.



EL GOBIERNO PIDE "MÁXIMA" COLABORACIÓN A LA XUNTA

En un comunicado, el Gobierno central explica que la compañía, sin descartar ninguna opción, ha presentado una serie de ofertas no vinculantes para la posible venta del complejo industrial de San Cibrao y ha solicitado que se amplíen los plazos del proceso para que las empresas puedan concretar sus propuestas.



Sobre este extremo, dice que el Ministerio de Industria trabaja para favorecer una solución pactada entre Alcoa y trabajadores, a la vez que pide "la máxima colaboración a la Xunta de Galicia".



El Gobierno mantiene "un firme compromiso de continuar trabajando para que un sector estratégico como el aluminio en Galicia siga en España".



Las partes se han emplazado a reunirse en las próximas semanas para que Alcoa pueda presentar y definir las ofertas no vinculantes a las que se ha referido en la reunión de este miércoles.



LA XUNTA CRITICA AL GOBIERNO

"Nos confirma Alcoa que se han recibido ofertas, que ahora mismo están trabajando con estas empresas interesadas en conocer la compañía y conocer toda la documentación necesaria para que en el mes de julio, de estar interesadas, presentar formalmente ofertas no vinculantes", ha explicado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tras el encuentro. "Quedamos emplazados a continuar trabajando con Alcoa", toda vez que se ha "terminado el plazo de presentación de posibles ofertas".



En segundo lugar, se refiere a que "Alcoa señala una vez más la importancia de precios energéticos competitivos" y "baratos" para esta electrointrointensiva "de cara al funcionamiento en los próximos años y también de cara al interés que puedan manifestar las empresas a la hora de hacer una oferta de compra".



Remarca que este es un "compromiso que tiene que tener el Gobierno Central, sobre todo los Ministerios de Transición Ecológica y de Industria, de modificar el Estatuto de las Empresas Electrointensivas y destinar la totalidad de subvenciones que se pueden destinar a estas empresas, como está haciendo por ejemplo países como Francia o como Alemania". "Ahora mismo podrían estar destinándose 860 millones de euros a las empresas electrointensivas españolas y la decisión de este Gobierno fue que solamente se destinasen 300 millones de euros", apostilla.



Paralelamente, la conselleira considera "importantísimo que se desbloqueen los parques eólicos" de tramitación dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que "decayeron por estar hechas las declaraciones de impacto ambiental fuera de plazo". "Es responsabilidad del Ministerio conseguir que de nuevo estos parques tengan autorización", incide, en el marco de los acuerdos para suministrar energía a Alcoa a largo plazo.



Insiste en que "es esencial que el Gobierno central haga una apuesta por abaratar la energía", "No estamos observando que en este sentido se quiera desde el Gobierno central apoyar a Alcoa y a otras empresas; es esencial también que haya unos Presupuestos Generales del Estado y que estén aprobados para que estas medidas puedan llegar a buen puerto", agrega.