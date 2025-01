Seis meses de cárcel para un vecino de Viveiro que sirvió de mula para estafas bancarias

Un vecino de Viveiro, de origen guineano, ha aceptado este jueves una pena de seis meses de cárcel y una multa económica de mil euros por un delito de blanqueo que capitales, por el que se le pedía en un principio tres años de cárcel o la expulsión del país, al haber ejercido de mula bancaria para una estafa cometida a terceros por hackers.



El hombre, que estuvo presente en la lectura de la conformidad por viodeoconferencia, aceptó los cargos a los que se le añadió la matización de imprudencia grave, por lo que se redujo la pena impuesta.



Al ser esta inferior a un año y no tener antecedentes penales, no tendrá que entrar en prisión siempre y cuando en los próximos dos años no cometa ningún delito. También, la multa de mil euros tiene plazo para pagarla o será sustituida por diez días de cárcel, pero debido a su insolvencia tampoco tendría que cumplirla si no vuelve a delinquir.



Los hechos se remontan a 2021, cuando participó en una estafa efectuada por hackers informáticos a través de un artificio que pirateaba la aplicación móvil de una entidad bancaria.



El acusado facilitó su número de cuenta para recibir los ingresos de las víctimas y quedarse con un porcentaje del dinero. Así, recibió en su cuenta dos cargos de 660 y 340 euros, cantidad que ya fue reintegrada a la víctima.