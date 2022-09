Alfonso Rueda respeta el luto por Isabel II en Madrid pero "en Galicia no lo vamos a hacer"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha descartado decretar días de luto por la muerte de la monarca británica Isabel II, preguntado por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Cada uno toma sus decisiones. Por tanto no me puedo meter. En Galicia no lo vamos a hacer", ha afirmado.

En cualquier caso, Rueda ha precisado que "eso no quiere decir" que la Xunta no sienta "pesar" por el fallecimiento. En este sentido, ha reiterado el "pésame y acompañamiento a tanta gente" que lo "lamenta".

"Ayer transmitía en nombre de la inmensa mayoría del pueblo gallego nuestro pésame al pueblo británico y a la familia real", ha recordado, en relación a la "desaparición de una figura histórica que tenía el aprecio de su pueblo".

En este sentido, ha apuntado a las "manifestaciones de pesar y de echarla de menos" y ha insistido en trasladar el "pésame y acompañar a quienes están entristecidos por la muerte de una figura histórica, la última gran monarca en el sentido de que llevaba muchísimos años".