El PP propone a PSdeG y BNG "un gobierno de coalición" en Ourense para neutralizar a Jácome

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, ha propuesto al Partido Socialista y al Bloque Nacionalista Galego constituir un gobierno de coalición entre las tres formaciones políticas para evitar que repita como regidor municipal Gonzalo Pérez Jácome, quien en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo consiguió convertirse en la lista más votada al frente de Democracia Ourensana.



El político popular ofreció una rueda de prensa este miércoles para explicar su propuesta de establecer entre las tres formaciones un gobierno de coalición, con un reparto proporcional de las áreas que sería liderado por el Partido Popular y en el que el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego contarían con dos tendencias de alcaldía, respectivamente.



En la propuesta que Manuel Cabezas remitió a socialistas y nacionalistas se expone una hipotética distribución de 14 competencias en que, según el resultado obtenido el pasado 28 de mayo, el Partido Popular se haría con 6 concejalías, el Partido Socialista con 5 y el Bloque Nacionalista Galego con 3.



"Creo que daríamos un gran ejemplo de cordura política poniendo por delante los intereses de la ciudad y no los intereses partidistas", ha dicho, añadiendo que siempre ha defendido que la política municipal "tiene más de gestión que de ideología" y éste "sería un gobierno perfectamente de gestión porque es lo que la ciudad necesita".



Ejemplo necesario

Cabezas ha trasladado que la propuesta parte desde el "respeto a la integridad personal" de cada uno de los 17 concejales que formarían el gobierno municipal y de los que "socialmente se espera y se desea un acuerdo", que "supondría un ejemplo necesario en política y un ejemplo único".



Así ha apuntado que, a pesar de que Núñez Feijóo, el líder del PP nacional, pida los gobiernos para las listas más votadas, "Ourense es una excepción que propicia este acuerdo". "Estamos hablando de una situación que no se parece nada a la que existe en otras ciudades o en otros núcleos de población donde se están negociando pactos, Ourense no responde a la misma situación", ha insistido.



En estos términos, ha subrayado que él "siempre" se ha mostrado "contrario al enfrentamiento, a favor del acuerdo", "contrario a la división y a favor de la unidad de acción", así como del "respeto y la educación".



Además, ha explicado que la propuesta cuenta con el respaldo del Partido Popular gallego y que ahora está a la espera de la respuesta de los dos partidos. Consultado por si el Bloque Nacionalista Galego considera que aceptará el tripartito ha sido claro; "ellos sabrán a quién le querían poner cordones sanitarios, yo tengo la esperanza de que una propuesta coherente que los ciudadanos están deseando sea atendida correctamente".



En caso de que no fructifique el tripartito propuesto no ha querido adelantar cuál sería su decisión, esgrimiendo que no se pondrá "en otro escenario distinto" al escenario en el que está y que esperará la respuesta a la propuesta por ser "lo más prudente".



Sin avanzar si dejará el Ayuntamiento de no ser proclamado alcalde, sí que ha respondido que mientras pueda hacer lo que considere que debe, estará "donde tenga que estar", pero que si no puede hacerlo, "lo normal y lógico" es que no esté ahí. Así pues, ha reiterado que su contribución el Ayuntamiento actualmente "no puede ir más allá" de intentar darle "un rumbo que todos dijimos que queríamos".



Está por ver en qué medida afecta al escenario municipal ourensano el anuncio hecho por Manuel Baltar este miércoles, de que renuncia a la presidencia de la Diputación Provincial, cerrando así un ciclo de más de 30 años de la institución, ligada al apellido Baltar.