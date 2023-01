Un perito no ve “admisible” culpar solo al maquinista del Alvia: "Es humano"

El catedrático Enrique Castillo Ron, que elaboró un estudio para evaluar la probabilidad de un accidente como el del tren Alvia de julio de 2013 por encargo del perito judicial Juan Carlos Carballeira, ha señalado este jueves que la normativa ferroviaria “tiene mucho que mejorar” y que “no es admisible” culpar al maquinista de la tragedia.

“Yo defiendo que hay que cubrir al maquinista; no es admisible culpar al maquinista, hay que ponerle una protección, porque es humano y nos equivocamos todos", ha remarcado en la sala de vistas el perito y catedrático de la Universidad de Cantabria, que sostiene que la metodología de Adif para evaluar riesgos "no es la más adecuada".

Ha incidido en su testifical en que no se puede dejar la responsabilidad última al conductor porque “es humano y nos equivocamos todos” y cuando una persona “falla, ocurre lo que ha ocurrido” porque “no se protegieron los excesos de velocidad en curva" de A Grandeira.

La comparecencia ha estado marcada por varios reproches de la jueza Elena Fernández Currás que ha reprochado tanto al perito -experto en centrales nucleares- como a los abogados que hayan convertido la sesión en un debate científico al que no ha lugar en una vista penal.

“Yo dejé las matemáticas a los quince años”, ha llegado a espetar la magistrada, que ha pedido a los intervinientes que se centrasen en el objeto del juicio puesto que, ha confesado, “nunca” en su vida se había encontrado “con unos peritos tan característicos".

Dicho eso, Castillo Ron ha remarcado que “la normativa tiene mucho que mejorar” puesto que él que viene del ámbito nuclear, donde todo se hace “con más seriedad”, llegó a asustarse al conocer de cerca la normativa ferroviaria.

“A mí me dicen que analice este caso y me asusto un poco” ya que la normativa es confusa en todo el sistema lo que lo lleva a determinar que “la seguridad en esta línea no era peor que la media", ha deslizado.

Dos son los acusados en esta causa, el maquinista Francisco José Garzón Amo y, junto a él, el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte.