O'Mega advierte de que el plan de la Xunta para potenciar la Atención Primaria vaciará de médicos los PAC

Las medidas acordadas por la Xunta con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad para paliar las consecuencias de la falta de médicos en Atención Primaria podrían tener un efecto contrario en las urgencias hospitalarias y convertir a los Puntos de Asistencia Continuada (PAC) en un auténtico “desierto de personal médico”, según un informe elaborado por la Organización Médicos Independientes de Galicia (O´Mega), el sindicato mayoritario en Galicia.



El plan de la Xunta, aprobado el pasado mes de junio, prevé incentivos económicos para los facultativos de Atención Primaria que acepten incrementar su cupo en 300 cartillas sanitarias más mediante la prolongación de su jornada laboral en 4,5 horas semanales.



A cambio de esta ampliación de horario y de cartillas a su cargo, los médicos de Atención Primaria dependientes del Servicio Galego de Saúde (Sergas) percibirán un complemento anual de 12.000 euros, lo que supondrá 56,73 euros por cada hora que amplíen su jornada laboral.



Este incremento del precio de cada hora trabajada es del 66,6% con respecto a la hora ordinaria y es incluso muy superior a la hora de guardia voluntaria en un PAC, donde los médicos de atención ordinaria perciben 24,94, o 29,08 euros si sobrepasan las 550 horas de voluntariedad al año, y de la hora complementaria

de los médicos de PAC, que es de 29,08 euros para jornadas de entre 160 y 190 horas al mes.



El sindicato advierte de que semejante diferencia de retribución provocará que los facultativos que quieran prolongar su jornada laboral prefieran hacerlo en la Atención Primaria en lugar de en los Puntos de Atención Continuada (PAC) o incluso en urgencias hospitalarias.



La escasez de facultativos en la Atención Primaria es uno de los mayores problemas que arrastra la Sanidad en Galicia, pero esa necesidad es aún mayor en las urgencias extrahospitalarias, tal como se puso de manifiesto este verano en numerosos Puntos de Atención Continuada (PAC) -sobre todo del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés- que llegaron a permanecer abiertos sin ningún médicos que atendiese las consultas urgentes.



La calidad asistencial



“La solución a la falta de recursos humanos en Atención Primaria no puede basarse en atender a más pacientes, ya que va en detrimento de la calidad asistencial y del aumento de riesgos psicosociales para los propios médicos”, explica Manuel Rodríguez, secretario general de Omega.



La mayor parte de los facultativos que actualmente presta servicio en los PAC son médicos de Atención Primaria, por lo que es previsible que muchos de ellos opten por pedir el traslado a centros de salud.



Y es que, con la implantación del plan de la Xunta para potenciar la Atención Primaria, un médico que realice 550 horas anuales de guardia voluntaria en un PAC percibirá 13.717 euros, pero un facultativo que asuma 300 cartillas adicionales a su cupo de pacientes ampliando su jornada laboral en 4,5 horas a la semana (211,5 horas al año) percibirá al año 12.000 euros, lo que supone casi el mismo dinero por menos de la mitad de horas.



1.500 cartillas



La misma discriminación se produce con respecto a los médicos de Atención Primaria que esté dispuesto a realizar una guardia de siete horas en horario de tarde, porque cobrará 203,56 euros, lo que supone menos que aquellos que opten por realizar una prolongación de jornada de cuatro horas, que cobrarán 206,56 euros.



O’Mega destaca además que el problema no es solo económico, sino de calidad de la asistencia sanitaria porque si con los cupos actuales de 1.500 cartillas cada médico de Atención Primaria tiene cada día un cupo de entre 45 y 60 pacientes, la ampliación de su jornada laboral en 4,5 horas a la semana no permitirá asumir 300 cartillas más que no suponen sólo 300 pacientes porque cada cartilla incluye al titular y a sus posibles beneficiarios.



“No parece una buena estrategia para fidelizar a los médicos de familia en la Atención Primaria convertir los PAC en un desierto de personal”, lamenta el responsable sindical.