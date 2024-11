A guía Repsol recoñece cos seus Soletes con soleira a 26 establecementos galegos

A guía Repsol recoñeceu cos seus Soletes con soleira a 26 restaurantes, bares, cafeterías, vinotecas e establecementos de comida rápida en Galicia. Forman parte dos máis de 300 seleccionados en toda España neste ano, un recoñecemento que homenaxea a tradición e os negocios clásicos, os de “toda a vida” que resisten o paso do tempo.



A Guía Repsol aposta ademais polas cociñas e as barras máis novas que se centran en “o auténtico” e que se manteñen “fieis” aos sabores nos que se recoñecen “varias xeracións”.



Galicia foi a cuarta comunidade que máis distincións deste tipo recibiu este ano tras Andalucía –con 52 novos soletes–, Castela e León –con 51– e Cataluña –con 35–. Por provincias lidera A Coruña, con nove soletes; seguida de Lugo e Pontevedra, ambas as con sete; e de Ourense, con tres.



Na Coruña foron recoñecidos os bares Ou gato Negro e o local de comida rápida Chichalovers, ambos en Santiago; o Oliva Bar e Levar, en Ferrol; o bar O Ribeiro, en Corcubión; os restaurantes Vos Arcos, en Betanzos e Arco dá Vella, en Fisterra; e o local de comida rápida Jumbo H1 e as vinotecas Casa Ponche e Rodolfus, na Coruña.



En Lugo, recibiron soletes os restaurantes Villacol, en Cervantes; As Triegas, en Folgoso do Courel; A Taberna de Montse, en Riotorto; e Mazo de Santa Comba e Cantábrico, ambos na cidade de Lugo; así como as cafeterías A Alianza, en Mondoñedo; e Delicias Roasters, en Ribadeo.

En Pontevedra, acadaron esta distinción o bar Campos, en Vilagarcía; a cafetería O Muíño, en Vigo; O Con de Aldán, en Cangas; Besadío, en Pazos de Borbén; Muíño dá Chancha, en Meaño; e o restaurante A viúva e o bar O regacho pequeno, ambos en Pontevedra cidade.



En Ourense foron recoñecidos o local de comida rápida Pepinillo e o bar Catador, ambos na cidade de Ourense; ademais do establecemento Italia, en Verín.