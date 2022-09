Galicia pide al Gobierno que use "toda su influencia" para revertir la prohibición de la pesca de arrastre

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado al Gobierno central que use "toa su influencia" en Europa para revertir la prohibición de la pesca de arrastre en las zonas protegidas del Atlántico, un acto que la conselleira de Mar, Rosa Quintana, tildó de "mala fe".

"Estamos muy preocupados, no nos lo esperábamos", ha manifestado este viernes el mandatario gallego, Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios, en las que recordó que representantes de la Unión Europea habían visitado Galicia y se habían comprometido a "estudiar" la situación y los informes que "demostraban que no era necesaria" esta prohibición.

Si se mantiene como está la decisión, ha dicho Rueda, "cientos de barcos" resultarán afectados, no solo la flota gallega y ha advertido del perjuicio económico. En este sentido, ha asegurado que los "primeros" que buscan la "sostenibilidad" es el propio sector, ya que es "consciente" de que "no se pueden utilizar prácticas ni métodos que acaben con estos recursos", por lo que ha manifestado no entender la decisión que no está avalada --dijo-- por "argumentos técnicos".

Alfonso Rueda ha indicado que la Xunta evaluará "exactamente" en qué consiste esta prohibición y, "si es firme", no se descarta el recurso ante la Justicia, pero espera que "no sea necesario" y que el Gobierno central "use toda su influencia en Europa" y se "tomen muy en serio" esta cuestión para "revertirla".

El presidente de la Xunta ha insistido en que es una "muy mala noticia" y que causa "un perjuicio muy grande" a muchos trabajadores y a la economía. "Esta medida tan drástica no es imprescindible para preservar un recurso", ha aseverado Rueda, quien ha defendido que se ha demostrado que esta práctica actuaba conforme a la "sostenibilidad" del ecosistema.

PRADO IRONIZA CON LA VISITA DE FORMOSO

A esta decisión de la Comisión Europea también se ha referido este viernes la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, quien subrayó que la Xunta "ya está trabajando" para que se pueda cambiar esta situación y quien ha ironizado con la utilidad del viaje del secretario xeral el PSdeG, Valentín González Formoso, a Estrasburgo esta semana.

"Ya le dieron el carné de buen europeo, pero mal gallego", ha observado Paula Prado, quien ha lamentado que "viajase" a Europa a "hablar mal de Galicia". "Hoy", añadió, se "ve el resultado" de su visita, "el veto a la pesca gallega, un resultado nefasto", ha reprochado, después de que Formoso se reuniese en la Comisión Europea con responsables de este ámbito. "Todo lo que toca el PSOE en Galicia, en Madrid o Estrasburgo nunca acaba bien", ha sentenciado.