Galicia abre este viernes la autocita para la dosis de recuerdo de la covid en población diana

La Consellería de Sanidade abrirá este viernes la autocita para todas las personas que, por diferentes motivos, no fueron vacunadas con la segunda dosis de refuerzo de la covid-19, según ha informado este jueves la Xunta en un comunicado.

Así, a partir de mañana viernes, 11 de noviembre, se podrá gestionar la cita para la vacunación, que tendrá lugar en grandes recintos, aunque la citación se hará a partir del lunes, 14 de noviembre.

Sanidad recomienda la vacunación con la dosis de recuerdo a personas de 60 a 79 años que no pudieron acudir a vacunarse, así como a sanitarios que no acudieron a la cita o que no habían sido citados.

También a personas menores de 60 años con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.

Así mismo, la recomienda para personas de entre 12 y 59 años con patologías de riesgo, para mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres que, después de 6 meses del parto, no se habían vacunado durante el embarazo; y para convivientes con personas de alto grado de inmunodepresión.

Todos ellos podrán reservar su cita tanto a través de la página web como de la aplicación Sergas Móvil.