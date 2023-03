Formoso reitera que no renuncia a Galicia tras anunciar que se presentará en las municipales

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha anunciado en As Pontes (A Coruña) su intención de volver a competir por la Alcaldía de este municipio que lleva gobernando desde 2007 y ha asegurado que esta decisión “significa no renunciar a Galicia”.



“Comprometerse con el futuro industrial de As Pontes es comprometerse con el futuro industrial de Galicia”, ha citado como “lema” Formoso en declaraciones a los medios, ante los que ha vuelto a subrayar su “compromiso personal” con las bases del PSdeG y con la sociedad gallega.



Y es que el jefe de filas de los socialistas gallegos ha considerado que As Pontes, el “complejo eléctrico gallego por excelencia”, está inmerso en un proceso de transformación que necesita que todos pongan la “carne en el asador” para “llegar a concretar unos proyectos” para esta localidad que “son ideas que están en tramitación pero aún no están hechas realidad”.



Con todo, no ha desvelado si optará en un futuro a las primarias para ser el candidato del PSdeG a la Xunta. “Estamos en el momento en el que estamos y quiero ser respetuoso con mi pueblo en el sentido que lo que toca ahora son las municipales, no nos podemos adelantar a acontecimientos futuros, nos toca evaluar esta decisión y dar un paso al frente por el futuro industrial de Galicia y de nuestro pueblo”, ha apuntado.



Compatibilizar responsabilidades



Además, ha comprometido su “esfuerzo” para compatibilizar, como hace “día a día”, la Alcaldía con la Secretaría Xeral del PSdeG, así como con la Presidencia de la Diputación de A Coruña. “Cada día recorremos 400, 500 kilómetros, siempre termino en As Pontes y es perfectamente compatible. El PSdeG es un partido de equipos, de personas”, ha sostenido



El líder del Partido Socialista de Galicia ha incidido en que su decisión personal es la de “no acomodarse”, sino dar un paso adelante y “comprometerse con Galicia”. “Significa no renunciar a Galicia, significa que comprometiéndome con el futuro industrial de este pueblo me comprometo con el futuro industrial de Galicia”, ha insistido.



Tras conocerse la noticia, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró que la decisión que tome González Formoso “siempre será la mejor, meditada y pensando en los vecinos y vecinas y también en el PSdeG”.



En sentido contrario, el exsecretario general del PSdeG y actual diputado, Gonzalo Caballero, advirtió de que “Galicia es mucho más que As Pontes”. “Claro que respeto la decisión que tome el secretario xeral, si él considera que como mejor puede servir a Galicia es como alcalde pontés, pero también sabemos que Galicia es mucho más que As Pontes y que el modelo ecológico y económico de As Pontes no es extrapolable a Galicia”, ha sostenido Caballero en declaraciones remitidas a los medios después de conocer la decisión de Formoso de volver a presentarse como cabeza de lista en las municipales.