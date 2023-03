Formoso llama a los socialistas gallegos a "remangarse" de cara al 28-M

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha llamado este sábado a toda la militancia socialista a "remangarse" y dar la cara ante la ciudadanía con el objetivo de conseguir "los mejores resultados" en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.



Así lo ha señalado el líder socialista durante su intervención al comienzo del Comité Nacional del PSdeG, celebrado este sábado en Santiago de Compostela y en el que ha invitado a su partido a "mostrar músculo" para unas elecciones que serán "el primer campo de batalla".



"Os pido que nos fijemos en las municipales, que nos remanguemos, que no dejemos de hablar en las tabernas, que estemos con la gente, que demos la cara municipal, en los cuarteles electorales, en los mítines y que hagamos el mejor socialismo posible", ha declarado Formoso.



A la cita han acudido cargos del partido como el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el acalde de Ferrol, Ángel Mato; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; o la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; entre otros.



Durante esta reunión, el comité nacional del partido ha aprobado 231 candidaturas, mientras que el resto serán ratificadas por el comité nacional de listas.



Además, Formoso ha anunciado la celebración de una convención municipal en abril donde estarán presentes todos los candidatos que están en las listas del PSdeG en las elecciones municipales.



El discurso del líder socialista se ha centrado precisamente en los comicios de mayo, con un alegato a favor del municipalismo.



Según ha expresado, "desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños", cuando hay algún problema "de cualquier tipo", el "primer referente político es el alcalde", porque es quien tiene que resolver los problemas directamente.



Además ha señalado que la realidad ha demostrado que cuando a un partido le va bien en las municipales, la sociedad cambia el gobierno autonómico.



A lo largo de su discurso, Formoso también ha reprochado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por estar "ausente" ante los grandes problemas de Galicia.



En ese sentido ha aludido a la palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Ausente, señor Feijóo, no autista. Ausente significa no estar, no existir en una circunstancia determinada. Autista no es estar ausente. Autista es una disfunción neurológica. Apréndalo, Feijóo, respete una enfermedad que afecta cada vez a más niños en nuestro país", ha señalado Formoso.



Sobre la ausencia de Rueda, ha condenado la "gravedad" que supone que el presidente del Gobierno gallego no esté para ayudar a los sectores estratégicos que "piden auxilio" debido a la inflación.

También ha reivindicado la necesidad de que Galicia esté presente en los debates "donde se juega su futuro".



Por el contrario, ha alabado el trabajo del Gobierno central liderado por Pedro Sánchez, que ha demostrado su talante con medidas importantes en los momentos más difíciles, como los ERTE de la pandemia, el tope actual en el precio de la gasolina o los abonos gratuitos para el tren.