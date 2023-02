Los forenses recomiendan una evaluación psiquiátrica del detenido por el crimen de Baiona

Fiscalía, acusación particular y defensa han solicitado este miércoles el traslado al área de psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro de Ángel R.D., detenido el pasado lunes como presunto autor del asesinato de su expareja, Beatriz L.G., de 47 años de edad, cuyo cadáver apareció en el acceso a su vivienda, en el barrio de Percibilleira, en Baiona.



El detenido fue trasladado a primera hora de la mañana desde la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra hasta el edificio de los juzgados vigueses en la calle Lalín. A última hora de la mañana fue examinado por los forenses y, según su abogado, los médicos recomendaron su ingreso para una valoración psiquiátrica, ya que se encuentra en estado "catatónico" y no está "en condiciones de declarar".



El letrado ha explicado, en declaraciones a los medios, que el hombre ha guardado silencio desde el momento en que se entregó, el pasado lunes en la comisaría de la Policía Nacional en Ourense. "No habla, no he podido cruzar con él ni media palabra. Solo mira al suelo", ha explicado.



Su traslado al hospital, bajo custodia policial, supone en la práctica la prórroga de su detención, según fuentes jurídicas, una medida temporal a la espera de los informes médicos, para saber si el detenido puede declarar, si debe quedarse ingresado o qué otra medida se adopta.



En la Comisaría de Ourense, el detenido se presentó y dejó en el mostrador del puesto de seguridad las llaves de su coche, antes de sentarse en el suelo y descalzarse. Desde entonces, no ha hablado y tampoco ha prestado declaración en la Comandancia de la Guardia Civil, aunque los investigadores sí pudieron tomar declaración a los allegados tanto del detenido como de la víctima.



La autopsia realizada al cuerpo de Beatriz desveló que sufrió numerosos cortes y pinchazos por todo el cuerpo, uno de esos pinchazos con la profundidad suficiente como para afectarle al hígado. Asimismo, sufrió al menos un golpe mortal en la cabeza, y se cree que, en este ataque, que fue presenciado por sus hijos, se utilizaron al menos dos armas: un cuchillo de pequeñas dimensiones que fue localizado junto al cuerpo de la mujer, y otra arma más contundente, tipo hacha.



Según han informado fuentes de la investigación, no constan denuncias previas contra Ángel R.D. por violencia de género, si bien, había un conflicto previo por la custodia y patria potestad de los hijos. De hecho, recientemente un juzgado de Familia le había retirado la patria potestad al padre, y había reducido el régimen de visitas.