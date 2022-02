Feijóo critica "arbitrariedad y lentitud" del Gobierno en los fondos europeos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este martes contra "la arbitrariedad y la lentitud" del Gobierno en el reparto de fondos europeos Next Generation a las comunidades autónomas.





Durante una intervención en el foro "El impacto de los fondos europeos en Galicia" organizada por APD y Deloitte en Santiago de Compostela, Núñez Feijóo ha confiado en que estas trabas se superen en el futuro para que la arbitrariedad "no sea total" y ha demandado al Ejecutivo central una "cogobernanza" real para que "la vacuna económica" que supondrán estos fondos funcione.





De este modo, ha abogado por "una descentralización de una parte importante" de los 140.000 millones de euros que prevé recibir España en los próximos años, ya que son las comunidades autónomas, ha expuesto, las que mejor conocen los sectores y los proyectos en cada territorio.





Durante su discurso, Núñez Feijóo ha considerado que deberían ser las autonomías las que hiciesen "una primera selección" de los proyectos susceptibles de recibir fondos y posteriormente se pondrían en común, se valorarían y se decidiría.





Además, ha pedido unas "mínimas garantías" de que estos fondos van a llegar a las pymes y no solo a las multinacionales y a la gran empresa, ya que si no, ha dicho, no va a mejorar la competitividad de la economía del país, que estará más endeudado por haber gastado esos fondos, y se habrá desaprovechado la oportunidad.





"No tengo más interés que la vacuna económica funcione", ha reiterado Núñez Feijóo ante un auditorio lleno de empresarios, ante los que ha defendido la gestión de Galicia durante la pandemia, "mejor" que la del conjunto de España, en su opinión, y que ha calificado con un "notable alto".





Sobre la "arbitrariedad" del Gobierno en el reparto de los fondos Next Generation el presidente gallego ha puesto varios ejemplos, entre ellos, el anuncio de la instalación de una fábrica de baterías (en Cataluña) cuando ni siquiera se había abierto el plazo para poder presentar proyectos.





También ha señalado como parte de la actuación comprometida del Ejecutivo el anuncio de un Centro de Innovación por 57 millones de euros en otra comunidad autónoma (Extremadura) del que Galicia desconoce que hubiese una convocatoria abierta.





Asimismo, Núñez Feijóo ha asegurado que el Gobierno ha decidido quedarse con "más de 15.000 millones de euros" de los fondos destinados a industria, algo que "en un país descentralizado es sintomatología de arbitrariedad intensa"; y también se ha "apropiado" de una parte de los fondos de políticas activas de empleo, pese a que las competencias en la materia están claras.