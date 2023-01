La demanda de leña se dispara este invierno en Galicia

Las empresas de venta de leña "no dan abasto" este invierno en Galicia ante el incremento de la demanda en un contexto en el que se ha suprimido de forma generalizada la bonificación de 20 céntimos por litro para el combustible.



En declaraciones a Europa Press, el gerente de Leña Galicia, Manuel Meijomil, explica que "este año es una cosa sin sentido" el nivel de demanda que existe. "Estamos desbordados", asegura.



Esta empresa, con sede en Lalín, vende leña de roble, eucalipto y abedul cortada y empaquetada en varios tipos de envase, principalmente bolsas de 18 kilos a establecimientos como gasolineras, supermercados o tiendas agrarias.



Meijomil indica que esta empresa no se encarga de cortar la leña, sino que se la compra a maderistas. Así, apunta que el problema "no es que falte madera en el monte, es que no hay trabajadores suficientes para cortarla".



Y es que el precio del tronco de leña se ha incrementado "entre un 20% y un 25%" respecto a la anterior campaña. "Y aún va a subir más", augura Meijomil.



Sobre este extremo, el gerente de Leña Galicia relata que, además de la escasez de trabajadores que realicen cortas, existen unas costes de combustibles y electricidad para la producción que se han encarecido, lo que obliga a elevar los precios.