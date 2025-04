O crime do Bolo, primeiro asasinato machista en Galicia neste ano

O asasinato de Josefa, de 76 anos, no municipio ourensán do Bolo este pasado domingo, tras ser, presuntamente, agredida cunha arma branca polo seu marido, é o primeiro asasinato por violencia de xénero en Galicia neste ano.



Os feitos foron confirmados como un crime machista por parte da Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero do Ministerio de Igualdade, segundo precisaron fontes gobernamentais.

Antes diso, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, manifestaba, despois de participar nun acto de condena por este crime e o asasinato por violencia vicaria de Murcia, a que todo apuntaba a iso.



En declaracións aos medios, ratificou, ademais, que o presunto autor atópabase detido no cuartel ourensán da Rúa, á espera do seu pase a disposición xudicial, “posiblemente mañá”, engadiu en relación a un caso que leva o xulgado de Trives.



O delegado do Goberno instou a esperar ao resultado da investigación, concretando ao ser cuestionado sobre se había denuncias previas que a muller non estaba dentro do sistema VioGen. “Non se contaba, nin tiña antecedentes deste tipo, pero está a investigarse”, aseverou en relación ao presunto autor e os feitos.



Os feitos producíronse sobre as 18.20 horas deste pasado domingo na parroquia de As Hermidas e ata o punto desprazouse un helicóptero medicalizado. Con todo, os profesionais sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida á vítima.

En relación a este crime e os últimos ocorridos en España, remarcou o delegado, instou a “loitar” toda a sociedade. “Estamos ante unha situación de absoluta emerxencia e non imos dar un paso atrás #ante esta realidade”.

“Aos que negan, que recapaciten porque estamos #ante violencia machista e temos que poñer empeño en visibilizalo e para erradicala”, insistiu.



A Xunta de Galicia instou onte a todas as mulleres a denunciar mentres o Goberno galegpo se concentrou ás portas da súa sede para gardar un minuto de silencio.

Pola súa banda, O Bolo declarará este martes tres días de loito e convoca un minuto de silencio polo crime de Josefa, o primeiro por violencia de xénero no que vai de ano en Galicia, aumentando ata sete o total de mulleres en toda España. Son 1.301 o total de vítimas mortais desde 2003 cando comezaron a solicitarse datos.

"Hai que denunciar"

O tenente de alcalde do Bolo e sobriño de Josefa, asasinada polo seu marido, Miguel Ángel García Fariñas, fixo fincapé en que “cando a xente teña coñecemento destas historias hai que denunciar”, xa que, segundo lamentou, a súa tía nunca quixo facelo.

“Ela nunca quixo denunciar, a familia está consternada porque ninguén espera que isto poida pasarche, agora temos cargo de conciencia pensando se podiamos facer algo”, esgrimiu o sobriño.