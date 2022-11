Un cargo del Adif declara en el juicio del Alvia que el maquinista circuló “fuera de la realidad”

El gerente del área de seguridad en la circulación de la zona noroeste del Adif, Fernando Rebón, compareció ayer en el juicio por el accidente del Alvia, en el que, en respuesta al fiscal, se preguntó "sobre qué vas a actuar" si "no detectas el riesgo". Rebón tenía funciones de inspección y su superior era el ex director de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte, procesado por un deficiente análisis de riesgos en la línea.





Durante su declaración, explicó que "ponía el oído" durante los acompañamientos en cabina "por si el maquinista tenía que transmitir alguna situación de riesgo", pero que no fue así.





El aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois (José Ramón Iglesias Mazaira) no le llegó y opinó que si el informe se lo hubiera solicitado su jefe meses después (Mazaira) "no hubiera aportado esa particularidad porque se habría dado cuenta de que los maquinistas gestionaban la velocidad de forma normal".





Además, recriminó a Mazaira que si entendía que había "un riesgo de que se produzca un accidente" no debería haberse "quedado con que se cumplía normativa", que, según afirmó el jefe de maquinistas, fue la respuesta que obtuvo ante sus advertencias.





"Si tuviera tan claro que existía ese riesgo quizá tuviera que haber llamado a otras puertas y en particular a las comisiones de seguridad donde se tratan estos asuntos", destacó Rebón.





El miércoles, durante el juicio, un testigo rebeló que Cortabitarte eliminó en 2008 las comisiones de seguridad de carácter mixto, en las que estaban tanto Renfe como Adif. En este sentido, defendió haber dejado "en manos de un profesional de la conducción" la gestión del control de la velocidad, "y con las ayudas que aportaba el sistema", que era el ‘Asfa’. "El Asfa ayuda hasta donde ayuda y el maquinista lo sabe desde el primer día", puntualizó.





"¿Consideraba el riesgo adecuadamente mitigado?", le preguntó el representante de Fiscalía. "Se asumía o se controlaban los riesgos exactamente igual que en el resto de la red donde había casos similares y no había accidentalidad, no se producían accidentes", resolvió.





En cualquier caso, apuntó a "tan solo uno en 2008 en la entrada de Medina del Campo", investigado por la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) y que "no trasladó ninguna recomendación al Adif", por lo que, "en consecuencia, Adif tampoco tomó iniciativas de tipo técnico o normativo para reforzar" la seguridad.





"Era una situación asumida en el sector que la seguridad estaba suficientemente controlada dejando en manos del maquinista la gestión de la velocidad, su principal función cuando va en el tren".









‘Controlada’

Cuestionado sobre si no percibió peligro en la curva, insistió en que no, y en que "se asumía suficientemente controlada (la situación)". "La regulación de la velocidad la lleva el profesional de la conducción", reiteró. "Pero el profesional puede fallar. Si hay una conducción óptima, no hay problema", intervino en ese extremo el Ministerio Público.





Interpelado por la señalización y si habría sido adecuado ubicar otras señales, ha señalado que los inspectores "no cuestionan ese tipo de decisiones", a no ser que detecten "algún indicio o evidencia de un riesgo no suficientemente controlado, porque si un maquinista por un despiste pase a una velocidad inadecuada o te lo transmite". En ese caso, ha admitido, sí "actúan". Pero "si no detectas el riesgo, ¿sobre qué vas a actuar?", apostilló.





En su comparecencia, este ex cargo de Adif, convocado como testigo-perito, cargó contra el maquinista Francisco Garzón.





Desde su punto de vista, "en las condiciones en que circulaba", hubiera "servido de poco" instalar señalización lateral como propuso Mazaira. "Es un profesional de la conducción, no va de paseo", le recriminó. 