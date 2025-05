A Cámara galega pide ao Goberno suspender a aplicación do decreto veterinario ata lograr consenso

A Cámara galega aprobou, a impulso do Partido Popular (PP) e co voto favorable do BNG, unha iniciativa para solicitar á Xunta de Galicia que pida ao Goberno central a suspensión da aplicación do real decreto 666/2023 –norma que regula a prescrición, dispensación e uso de medicamentos veterinarios– ata que se alcance un consenso co sector profesional.



Trátase dunha proposición non de lei (PNL) debatida na Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, que resultou aprobada con 14 votos a favor –os de populares e nacionalistas– e dúas abstencións –as do PSdeG–.



A iniciativa, que defendeu, o deputado popular, José Manuel Casares, contempla entre outras medidas establecer unha mesa de diálogo con profesionais veterinarios, protectoras de animais e comunidades; e a revisión dos prezos e fichas para equiparar tratamentos veterinarios aos humanos cando comparten principios activos.

Réxime sancionador



Ademais, a proposta que viu luz verde tamén aposta por derrogar o réxime sancionador actual e substituílo por un “máis proporcional”; facilitar a importación de medicamentos veterinarios esenciais e reducir o IVE veterinario, actualmente do 21%, polo seu impacto negativo na saúde pública.



Durante a súa intervención, Casares denunciou que a norma, “aprobada sen diálogo previo cos colexios profesionais veterinarios nin coas comunidades autónomas”, está a xerar “graves consecuencias sobre a saúde animal e o exercicio da profesión veterinaria”.



Así mesmo, ironizou co número ‘666’ do decreto, ao que definiu como “demoníaco”, porque “é paradoxal que unha norma que di velar pola saúde animal termine dificultando os tratamentos esenciais”.

Regulamento europeo



Durante o debate, a deputada socialista, Lara Méndez, defendeu a legalidade do real decreto e lembrou que o seu contido deriva do Regulamento europeo 2019/6.



Méndez destacou, ademais, os avances acadados grazas ao sistema de prescrición electrónica, especialmente na loita contra a resistencia antimicrobiana.



Pola súa banda, a deputada do Bloque, Sonia Vidal, amosou comprensión cara ás reclamacións do sector e sinalou que o seu grupo parlamentario tamén presentou iniciativas tanto en Galicia como no Congreso.



A deputada nacionalista lembrou, tamén, que a normativa leva aplicándose “desde hai anos” no ámbito da sanidade animal e, neste senso, quixo denunciar a “falta de apoio e coordinación por parte da Xunta cos profesionais afectados, especialmente en zonas rurais” con “escasa conectividade”.