Caballero insiste en recortar paradas na alta velocidade entre Vigo e Madrid e replica a Mañueco

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistiu na súa idea de eliminar paradas na alta velocidade (AVE) entre a súa cidade e Madrid e contestou ao presidente de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), a quen lle lembrou que “quen deixou a Vigo sen alta velocidade foi o seu partido”.



Caballero sinalou que goberna unha cidade de 300.000 habitantes cunha área poboacional que está moi por encima dos 600.000 e neste momento hai catro trens ao día de alta velocidade a Madrid, dos que un fai nove paradas e outro, oito.



“Iso non é alta velocidade, iso é un tren que fai un número elevadísimo de paradas. O tempo de viaxe dos trens desde Vigo a Madrid é de catro horas e 15 minutos de media e pódese facer tecnicamente, e sen forzar en absoluto, en tres horas e corenta e cinco minutos”, sostivo e dixo que esa é a reflexión que trasladou este martes ao presidente de Renfe, ao que lle dixo que nalgunhas das cidades nas que fai paradas o tren teñen 37 convois diarios a Madrid.

"Resolver sen danar"



“Eu non quero quitarlle ningunha” a Castela e León, precisou o alcalde vigués, quen considerou que Renfe “teno que resolver sen danar” a outros municipios.



A Mañueco indicoulle que “quen deixou a Vigo sen tren de alta velocidade foi o Partido Popular”, o mesmo que lle obrigou a dar unha volta de cen quilómetros por Santiago no canto de ter unha saída directa a Madrid.



“Xa me gustaría ao meu oír a súa voz solidaria defendendo a Vigo no seu momento. Xa me gustaría que vostede tamén lanzase a súa voz solidaria defendendo esta cidade. Cidade irmá e amiga”, sostivo Caballero.

Pola súa banda, Fernández Mañueco cualificou de “intolerable” que o alcalde da cidade olívica pedise suprimir paradas de alta velocidade na súa comunidade para que o tren chegase antes á súa cidade: “Pode defender a súa cidade sen atacar a unha comunidade veciña e irmá”, resumiu no seu perfil oficial da rede social X (antes Twitter).



Fernández Mañueco esixía a Caballero que rectificase e que Renfe rexeitase “de inmediato” a proposta realizada polo alcalde de Vigo. Neste senso, Renfe asegurou, nun comunicado, que “non se expón quitar paradas de alta velocidade en Castela e León” como solicita Caballero.

Frecuencia directa



Mentres, o Partido Popular (PP) de Vigo pediu na xornada de onte que Renfe mellorase a conexión ferroviaria entre a cidade olívica e a capital estatal e que engada, polo menos, unha nova frecuencia diaria sen paradas entre ambas as dúas urbes.



O portavoz do PP no Concello vigués, Miguel Martín, expuxo esta “solución” da que xa gozan outras cidades.

Ademais, esixiu a Caballero que exerza como alcalde e extraia de Renfe un compromiso nesa dirección, aínda que se mostrou escéptico con esta posibilidade ante o “ínfimo” peso político que o alcalde socialista “ten no Goberno de España e nos organismos que dependen del”.