Besteiro: "Quedan 25 días para que Galicia despierte y el PSOE liderará el cambio"

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha sostenido este jueves que quedan “25 días para que Galicia despierte” y ponga fin a casi quince años de gobierno popular con un cambio que, ha dicho, no tiene duda que “liderará el PSOE”.



“En Galicia se va a producir el cambio y lo va a producir el PSOE”, ha aseverado Besteiro en su intervención en el desayuno Fórum Europa, foro en el que fue presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y arropado por varios ministros y alcaldes como los de Vigo, A Coruña o Vilagarcía, que se desplazaron a Madrid para dar su apoyo al candidato socialista.



El también diputado del PSOE en el Congreso ha insistido en su capacidad para encabezar el cambio en la Comunidad y, de hecho, ha subrayado que no contempla “la opción” de que haya un relevo en el Gobierno autonómico si éste no es liderado por los socialistas.



Por ello, cuestionado por la posibilidad de que él pudiese ser el vicepresidente de un gobierno bipartito encabezado por el BNG de Ana Pontón, ha asegurado que ni siquiera baraja esa hipótesis.



“No me voy a sentir cómodo porque esa situación no se va a producir, entiendo la pregunta y la respeto, pero si se produce un cambio, yo creo que el caudal de votos y la movilización va a ir dirigida al PSOE y, por lo tanto, yo no contemplo esa opción”, ha dicho Besteiro, pese a que todas las encuestas arrojan unos datos más favorables para los nacionalistas gallegos en las elecciones del 18 de febrero.



Pese a todo, el socialista ha defendido al gobierno bipartito PSOE-BNG, que gobernó Galicia entre 2005 y 2009, ya que “siendo objetivos fue un buen gobierno con una acción muy fértil” e incluso en la actualidad él quiere replicar algunas de las medidas que impulsaron en aquel entonces como la gratuidad de los libros de texto para la enseñanza obligatoria.



En todo caso, ha insistido Besteiro en que ve claro que restan solo 25 días para que el PP pierda “la mayoría absoluta” de la que goza en el Parlamento gallego y, para ello, cree importante aprovechar las próximas semanas de precampaña y campaña en las que “el PSOE va a incrementar cada vez más el apoyo”.



Gómez Besteiro ha explicado que trabajará para impulsar una gran movilización con el fin de que todas las personas que ansían un cambio en la Comunidad acudan a las urnas dado que en Galicia existe esa “necesidad” de sacar al PP del Ejecutivo y es “urgente”.



La ambición de los socialistas es “trabajar para conseguir una mejor Galicia” porque después de los tres lustros de gobiernos del PP “Galicia se está quedando atrás”.



“Los 15 años del PP en Galicia se están haciendo demasiado” porque la Comunidad ha perdido peso y relevancia en el conjunto del Estado “y las cifras nos dan la razón”, ha incidido.



Según ha relatado el candidato socialista a la presidencia, desde el 2009, con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, Galicia perdió población, capacidad de trabajo y empeoró la prestación de servicios públicos, mientras “la deuda se triplicó”.



“Estos son los datos que matan el relato sobre la prosperidad” que pretende instaurar el PP, ha enjuiciado Besteiro, que ha ironizado con el eslogan de “isla de estabilidad” que recientemente acuñó el partido de Alfonso Rueda.



“Dicen que Galicia es una isla de estabilidad y la verdad que isla es porque está desconectada del mundo y, estable es, pero en el decrecimiento”, ha resumido.



Por tanto, ha zanjado que él será el encargado de poner fin a una Xunta “sin ambición”, por lo que propone un “cambio radical” para que los gallegos vuelvan a ser “protagonistas en una España abierta, plural y diversa”.