Ana Pontón anima a votar para que el bipartito “deje de trolear a Galicia”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, animó a votar el próximo 23 de julio “con la cabeza y el corazón” en la región para que “el bipartito deje de trolear a Galicia”. Así se expresó Pontón ayer en Santiago, donde participó en la presentación de la candidatura del BNG al Congreso y al Senado por la provincia de A Coruña, y donde también estuvieron el diputado nacional Néstor Rego y la alcaldesa de Compostela, Goretti Sanmartín. “Este 23-J tenemos el reto de conseguir un grupo gallego fuerte para hacer valer a Galicia ante el Estado. En esta campaña vamos a escuchar que no podemos tenerlo como vascos y catalanes, pero vamos a demostrar que podemos convertir lo imposible en posible”, defendió, recordando que “también decían” que no podrían ser la “alternativa” al PP en la Comunidad o que no habría una alcaldesa nacionalista en Santiago.



Pontón auguró que también se escucharán muchas apelaciones al “voto útil”. Ante esto, pidió a los gallegos que no voten “al mal menor o por miedo”, sino con “ilusión, para hacer respetar Galicia en Madrid, frente a la discriminación del centralismo”. Por último, se comprometió en la lucha por los derechos de Galicia y por los derechos sociales y se reivindicó como parapeto de “la extrema derecha que va de ganchete con la derecha, que no reconoce nuestra propia identidad y que quiere hasta arrebatarnos la lengua en la que hablamos”. “Ni un paso atrás. Son demasiadas las decisiones que nos afectan y que se toman en Madrid y tenemos que estar allí”, concluyó.

Ganar fuerza en Madrid



Néstor Rego se expresó en los mismos términos e incidió en que estos son unos comicios “decisivos y determinantes” para Galicia, para impulsar “políticas sociales avanzadas y transformadoras”. “Hablamos desde la legitimidad que nos da haber cumplido”, afirmó. Además de iniciativas y enmiendas presentadas, Rego se refirió al acuerdo de investidura “que desbloqueó la agenda gallega, con muchos problemas que llevaban mucho tiempo esperando”. “Queremos seguir trabajando con más fuerza. Ahora no se trata de arrancar compromisos, sino tener la fuerza suficiente para obligar a cumplirlos”, expresó.



El diputado nacionalista animó a recuperar “el déficit histórico” de los gobiernos del PP, con el horizonte de los mil millones de euros de inversión anual, “que ya había logrado el BNG en 2008”, así como a conseguir que en Santiago haya un juzgado de violencia de género, que estaba en el acuerdo de investidura y que “el gobierno incumplió”. Rego también declaró que los votos al BNG serán “claves” para enfrentar las políticas de la extrema derecha. “El voto al BNG recoge la dignidad del país contra el retroceso que propone la derecha", concluyó.