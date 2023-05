Alfonso Rueda aprovecha el sábado para dar un paseo en moto y pide reflexionar "con sentidiño"

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha aprovechado esta jornada previa a los comicios locales para participar en el municipio pontevedrés de Bueu en una concentración motera organizada por el Motoclub Moteros do Morrazo y ha pedido reflexionar "con sentidiño". El líder de los populares gallegos estuvo acompañado por el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y por la candidata a la alcaldía, Elena Estévez. "Reconozco que uso menos la moto de lo que me gustaría. Así que hoy, después de semanas intensas, pasar la jornada en Bueu con los amigos del Motoclub Moteros do Morrazo es más que un gustazo", ha publicado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, valoró "muy positivamente" la "magnífica" campaña del PPdeG, con "muchísima participación" en los actos organizados por todo el territorio. Para este domingo, Prado espera que esa participación se traduzca "en votos". "Nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de cuatro años para cada uno de los 313 ayuntamientos de Galicia", expuso.