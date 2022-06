El alcalde de Ourense se presentará a la reelección

El regidor municipal de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, reconoce su intención de volver a presentarse a las elecciones municipales en mayo del próximo año.





Así lo ha hecho saber el propio alcalde ante los medios de comunicación tras presentar la programación de las fiestas de Ourense.





"Eso es como las fechas de las fiestas, puede haber variaciones y puede haber cambios, pero en principio ya sabéis cuál es la previsión", ha sostenido, para apostillar que "nunca" ha demostrado lo contrario y que será "el único candidato que se presente a la reelección".





A preguntas de los periodistas sobre el resto de candidatos y en concreto la posibilidad de que el Partido Popular presente al que fuera ex alcalde de la ciudad, Manuel Cabezas; Pérez Jácome no ha querido entrar a valorar. "No voy a hablar de candidatos que todavía son futuribles o hipótesis", ha zanjado el regidor.





Sobre la denuncia.





Asimismo, Pérez Jácome ha sido preguntado por la denuncia que la jefa de la Policía Local presentó en pasadas fechas por presunto acoso laboral. "Ella está de baja y la denuncia me preocupa cero", ha sentenciado el alcalde.





Además, ha añadido que "si se cree que hay alguna base" debería también "pensarse que hay alguna base en los 17 policías que la denunciaron a ella por acoso". "No vamos a darle credibilidad a ella y a los otros 17 policías no", ha agregado.