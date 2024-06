El Resurrection Fest 2024 congregará a 120.000 personas en Viveiro y se rozará el lleno de ocupación en toda la comarca

La decimonovena edición del Resurrection Fest, el festival de metal, rock, punk y hardcore más grande de España, congregará entre el miércoles y el sábado a más de 120.000 personas en el municipio de Viveiro (Lugo) y dejará unas cifras de ocupación turística que rozarán el lleno absoluto en toda la comarca de A Mariña.



El festival, consolidado ya como referente internacional de la escena desde hace años, tendrá también un importante impacto en el empleo a escala provincial ya que generará, de acuerdo a las proyecciones estimadas por sus organizadores, más de "1.000 puestos de trabajo directos y más de 6.000 indirectos" en la zona.



Serán cerca de un centenar --concretamente 97-- el número de bandas que se subirán entre los días 26 y 29 de junio a alguno de los cuatros escenarios dispuestos en el recinto --Main Stage, Ritual Stage, Chaos Stage y Desert Stage-- que volverá a instalarse, como viene siendo habitual en los últimos años, en las inmediaciones del puerto de la localidad de Celeiro, perteneciente al municipio de Viveiro.



Con más de 120.000 abonos ya vendidos para los cuatro días de festival y algunas entradas todavía disponibles en la web oficial del evento, el Resurrection Fest Estrella Galicia 2024, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Viveiro, la Diputación de Lugo y la Xunta de Galicia, entre otros patrocinadores y sponsors, volverá a presentar un cartel de lujo encabezado por auténticos pesos pesados de la escena internacional como Alice Cooper, The Offspring, Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Megadeth o Bruce Dickinson.



IMPACTO "EN TODA LA COMARCA"

Reservar una habitación de hotel, un apartamento o una plaza de camping en cualquiera de las tres zonas principales que concentran el grueso de la ocupación en el área de Viveiro --la playa de Area, donde se sitúa el 'Resucamp'; la playa de Covas, en la capital municipal; o la localidad de Celeiro, donde está instalado el recinto-- es una tarea prácticamente imposible.



Tan solo el Hotel Thalasso Cantábrico cuenta con disponibilidad para los primeros días del macroevento con habitaciones dobles que rondan los 200 euros por noche. El resto, hace semanas o incluso meses que colgaron el cartel de agotado. "Está todo completo, todo agotado desde hace bastante tiempo", indican desde el Hotel As Areas, situado en la zona de Covas. "Estamos al 100% todos los días del Resu. Esto se llena siempre, todos los años", confirma, por su parte, la encargada de reservas del Hotel Ego, en Area.



En lugares como Celeiro, epicentro del festival, los alojamientos están reservados la semana del Resurrection Fest de manera permanente. "No tenemos habitaciones disponibles. Está todo ocupado porque tenemos los mismos clientes todos los años. Les reservamos las habitaciones de un año para otro", explica una de las encargadas del Hotel El Millón, en Celeiro.



En el resto de la comarca, A Mariña lucense, que recibe una afluencia de visitantes durante los días del festival que supera con creces el volumen total de su población --unos 80.000 habitantes-- la situación no es muy diferente.

CLÁSICOS Y NOVEDADES

Desde Ribadeo, en el extremo oriental del litoral mariñano, hasta O Vicedo, en la frontera ya con la provincia de A Coruña, es decir, en un radio de más de 100 kilómetros, la ocupación hotelera supera ya, en términos generales, el 90%.



"El impacto no se nota solo en Viveiro, se nota en toda la comarca. La gente se tiene que desplazar a dormir fuera de A Mariña porque se cuelga el cartel de completo en toda la zona, también en Foz. No sé si aquí estamos ya con el 100% pero por encima del 90% sí que estamos. Y los pisos turísticos también tienen una ocupación altísima", explica, en declaraciones a Europa Press y en relación a la huella que deja el festival en municipios cercanos a Viveiro, el alcalde de Foz, el socialista Francisco Cajoto.



Y es que al público fiel que año tras año y desde hace ya 18 veranos visita Viveiro por cuenta propia para disfrutar de las mejores propuestas nacionales e internacionales de rock, metal y hardcore, hay que sumar los viajes organizados que, desde hace algunas ediciones, ofrece la producción del propio Resurrection Fest, con la posibilidad de contratar alojamiento y traslado y con puntos de recogida habilitados en 23 ciudades españolas.



Desde la puesta a la venta de los primeros abonos del festival, el 24 de octubre del pasado año, antes incluso de desvelar los integrantes del cartel y agotados en menos de un día, el Resurrection Fest 2024 ha ido tomando forma con el transcurso de los meses hasta completar su amplísimo catálogo final.



Un cartel de cuatro días encabezado en esta ocasión por auténticas leyendas del heavy metal como el inoxidable Alice Cooper (76 años), que cerrará la jornada inaugural del miércoles; consolidados exponentes del rock alternativo como Bring Me The Horizon, plato fuerte del Main Stage el jueves; descargas de skate punk en estado puro de la mano de The Offspring, que regresarán a Viveiro el viernes; o el aguardado estreno en el Resurrection de los californianos Avenged Sevenfold, que actuarán el sábado.



Pero no son estos los únicos nombres propios de un cartel que mantendrá hasta última hora el suspense en relación a la actuación del 'Secret Show'. El trash metal de Megadeth; el debut en Viveiro de Machine Head o la despedida de los escenarios de SUM 41; así como las presentaciones de Kerry King (ex guitarrista de Slayer) o de Bruce Dickinson (vocalista de Iron Maiden); darán lustre a la decimonovena edición del 'Resu'.



Una edición número 19 que ha agotado ya los tickets para los dos espacios de acampada oficial de pago --el 'Resucamp', situado en Area; y el 'Glamping', la opción más cercana al recinto-- pero que contará este año con una cuarta zona de descanso gratuita, habilitada en el Estadio Municipal Marcos Gómez de Viveiro, que se sumará a las tres ya existentes en ediciones anteriores ubicadas en el Parque Pernas Peón, el monte de San Roque y la playa de Esteiro, esta última en el municipio de Xove.



Los abonos 'Pandemonium', los pases VIP del Resurrection Fest Estrella Galicia 2024, que permiten el acceso como público a toda el área del festival incluyendo una zona exclusiva con una plataforma en altura para disfrutar de los conciertos, baños y barras propias y otras ventajas adicionales, han sido vendidos en su totalidad.



Esta semana Viveiro volverá a convertirse, durante cuatro días y por decimonovena vez, en la edición previa a su 20 aniversario, en una de las capitales mundiales del rock, el punk, el metal y el hardcore.