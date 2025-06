La zona de aparcamientos de la calle Lepanto también recibirá una nueva capa de aglomerado

Los estacionamientos de la calle Lepanto, en el barrio de Caranza, finalmente han sido pavimentados junto con el resto de la calzada gracias a la intervención vecinal. Tal y como detalló esta tarde la presidenta de la AVV Cuco Ruíz de Cortázar, Mapi Rodríguez, la idea inicial, en el contexto de las obras de As Pías, era extender una capa de aglomerado únicamente en la zona de tránsito de la calle, dejando la hilera destinada a aparcamientos con el firme actual.



Según relata la representante, a comienzos de semana la dirección de obra se puso en contacto con la entidad para avisar de que hoy viernes iniciarían las labores de asfaltado. No obstante, cuando desde la asociación se apuntó a que sería necesario avisar a los vecinos para que no aparcasen, se le trasladó que no sería necesario, dado que ese segmento no se acometería.



Ante esta coyuntura, desde la AVV se inició una ronda de contactos a contrarreloj, dado que era necesaria una solución antes de que empezasen los trabajos en la calle apenas unos días después. De este modo, tanto la Subdelegación como el gobierno local lograron interceder ante los responsables del proyecto, que finalmente se comprometieron a extender la capa de aglomerado por toda la calle afectada.



Así, con esta modificación concretada, las labores comenzaron esta misma mañana, planteándose en dos fases, una por cada carril –curiosamente, el proyecto inicial también contemplaba hacer unidireccional este vial, pero finalmente se mantuvo de doble sentido a petición de los vecinos–.



Cabe recordar, por otra parte, que el pasado día 27 de mayo se cerró la salida de As Pías desde Juan de Austria para ultimar los trabajos de aglomerado y el desarrollo de una nueva zona verde. De este modo, si bien la reapertura del último tramo carece de día fijado para la inauguración, se estima que será en una fecha próxima a la conclusión de las obras en la mencionada intesección, el próximo día 18.