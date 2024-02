Yolanda Díaz regresa a Ferrol, la ciudad de Miramontes, "que me ensinou a facer política de maneira diferente"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvió a su ciudad, a la de sus padres y en la que comenzó su vida política pública como concejala.

Llegó para arropar a la candidata a la presidencia de la Xunta por Sumar, Marta Lois, pero también para reencontrase con los que fueron sus compañeros, como el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, y los muchos amigos que a su entrada en la Praza Vella se acercaron a saludarla.

Con ella vino también Íñigo Errejón, portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, que se ganó el "pasaporte gallego" que le concedió Marta Lois por su apoyo a la campaña de Sumar en Galicia.

El portavoz ferrolano de Ferrol en Común, Jorge Suárez, fue el encargado de recibir en Ferrol Vello, "donde con fondos conseguidos por el gobierno de FeC, del Edusi, se realizaron multitud de obras"; a la candidata a la Xunta por Sumar, Marta Lois; a Íñigo Errejón y a la que fue su compañera de partido y de "municipalismo", Yolanda Díaz.

Díaz centró su discurso en la ciudad naval y, sobre todo, en sus gentes. El histórico Fernando Miramontes fue recordado como "unha das persoas que me ensinou a pensar, a facer política de maneira diferente e a determe e ver as árbores e disfrutar".

Junto a él subieron a la palestra en el recuerdo nombres como el de Fina Varela, Fina Piñón, Sari Alabau, Mela Carbonera y muchos otros "que deron o mellor de si". El Ferrol de la democracia, de la cultura (con la ganadora de varios Goya Chelo Loureiro entre el público), de la Ilustración de Jorge Juan o de Concepción Arenal, que tuvo que vestirse de hombre para poder estudiar. A ese Ferrol pidió Yolanda Díaz el apoyo para Sumar con el fin de "mellorar a vida da xente". Aseguró así que Galicia no es conservadora, por eso llamó a movilizarse "aos de Esteiro, Caranza, Canido, A Graña... e dicir que podemos gañar".

Díaz dijo soñar con "unha Galicia que sexa feminista, progresista, que defenda os dereitos do pobos, que clame por vivir mellor e que defenda a cultura e a lingua", por eso aseguró que "cada escano para Sumar e un escano que perde o PP", concluyendo con la necesidad de "anticipar a primavera o 18 de febrero".

Junto a Díaz, Íñigo Errejón apostó por "volver a hablar de la vida cotidiana, de los trabajadores y de las necesidades frente a la resignación". Reconoció que en el caso de ganar su formación "vamos a compartir el gobierno progresista con dos fuerzas, pero Sumar es una fuerza seria y responsable que lo que dice lo hace" y recordó el papel de Yolanda Díaz en el Gobierno estatal con la subida del salario mínimo y la lucha por la reducción de la jornada laboral.

La candidata Marta Lois también destacó su unión con Ferrol, por la similitud a su ciudad, Vigo, con una ría y con un papel industrial. Incidió en que "si conseguimos escanos, o PP vaise, Rueda cae" y por eso enumeró el "desleixo" que a su juicio ha tenido el gobierno del PP de Galicia con Ferrol: "Non mellorou o transporte metropolitano, non implantou a intermodal, non se conta con dispositivos hospitalarios nas comarcas e non se apostou por unha industria verde".

Por eso, tras incidir en su apuesta por la sanidad y por la vivienda, se comprometió a negociar un "goberno de coalición" donde Sumar "vai empurrar".



La poeta ferrolana Xohana Torres sirvió para poner el broche final al acto celebrado este sábado en Ferrol. Así, Lois recitó los versos del poema en el que Penélope se dirige a Ulises señalando que "Existe a maxia e pode ser de todos. ¿A que tanto novelo e tanta historia?. Eu tamén navegar".