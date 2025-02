Las XXX Xornadas de Filosofía e Metodoloxía actual da Ciencia se celebran en Ferrol

El coordinador de las Xornadas de Filosofía e Metodoloxía actual da Ciencia, Wenceslao José González, visitó ayer jueves la Casa do Concello, con motivo de la celebración de este evento en la ciudad, que promueve la Universidade da Coruña. Esta edición, con la que se suman ya tres décadas, se presenta bajo el título "Intelixencia Artificial: Análise da racionalidade e reflexións éticas" y tendrá lugar los días 13 y 14 de marzo, en el salón de actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol.

El catedrático de la UDC, Wenceslao José González, en el encuentro con el alcalde, José Manuel Rey Varela, y con el concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far | CEDIDA

La visita del coordinador, que además es catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia da Universidade da Coruña, contó con la recepción del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que estuvo acompañado del concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far. Por su parte, el regidor destacó la consolidación de este congreso y agradeció la labor desempeñada por Wenceslao J. González, por posibilitar que "estas xornadas coloquen a Ferrol no mapa do coñecemento, da filosofía e da ciencia durante uns días, coa visita de importantes nomes da filosofía e expertos internacionais".