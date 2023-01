La Xunta y Pymar presentan en el CIS la oficina Conecta Naval para proyectos que optan al Perte

La Xunta y la entidad Pymar –Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión– presentaron ayer en el CIS de A Cabana su iniciativa conjunta Conecta Naval; una suerte de oficina virtual nacida con el objetivo de facilitar el trabajo conjunto de empresas de todos los tamaños de cara a desarrollar proyectos que puedan optar a los fondos europeos del Perte de este sector. Si bien este proyecto fue presentado en sociedad por primera vez en noviembre y un mes más tarde ante el sector empresarial del área de Pontevedra, el encuentro de ayer estuvo orientado al tejido productivo del entorno ferrolano, donde Navantia ejerce de elemento tractor del sector.



De este modo, el encuentro estuvo presidido por el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, y el secretario del Consejo de Administración de Pymar, José Francisco Fernández, y contó con la presencia, entre otros, de representantes del Clúster del Naval Gallego (Aclunaga); la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime); y de Nervión Naval Offshore. Así, desde la administración autonómica se señaló que el objetivo de esta oficina pasa por que “toda a cadea de valor traballe de forma conectada”, tanto desde el punto de vista industrial como tecnológico. Y es que, gracias a esta iniciativa, asegura la Xunta, “as empresas independentemente do seu tamaño” podrán “incorporarse” a alguno de los proyectos “primarios” que optan a los fondos europeos.

Consolidación

Durante su intervención ante los medios, el vicepresidente primero de la Xunta aseveró que, con esta estrategia conjunta, el gobierno gallego y Pymar buscan “a consolidación do sector naval” y su “diversificación”, poniendo como ejemplo la labor del Centro de Excelencia del Sector Naval (Cesena) y de Navantia en ámbitos como la eólica marina.



“Neste contexto de capacidades instaladas no sector naval en Galicia, nomeadamente en Ferrolterra, temos a capacidade de reforzar e consolidar ese liderado a través dos investimentos que se poidan vincular ao Perte do naval”, apuntó Francisco Conde. De este modo, el también conselleiro de Economía aseveró que esta oficina supone “unha oportunidade” para el trabajo conjunto de cara al impulso de proyectos innovadores.

Polo de I+D+i

En cuanto al demandado Polo de I+D+i de las energías marinas para Ferrol, Francisco Conde eludió dar una respuesta firme sobre si finalmente se asentará en la ciudad naval o siquiera si tendrá una ubicación física, refiriéndose en su lugar al Pacto de Estado remitido al Gobierno central.



“Hai un compromiso claro da Xunta de impulsar un polo de innovación que poida beneficiar ao conxunto de Ferrolterra”, aseveró Conde, insistiendo en que “o que non existe” era una respuesta del Ejecutivo.

Igualmente, el vicepresidente primero apuntó que, por el momento, se están estudiando las iniciativas, y que más adelante se verá la ubicación.

Ribera niega que Galicia quede excluida del corredor de hidrógeno

El corredor de hidrógeno H2Med, que conectará a Portugal y España con Francia y Alemania, volvió ayer al centro del debate político entre los gobiernos central y autonómico. Por una parte, durante su visita a Ferrol, el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, volvió a acusar al Ejecutivo central de “illar” a Galicia al no incorporarla al proyecto y al Ministerio de Transición Energética de no dar ninguna explicación al respecto. “Parece razoable que se poida compatibilizar o desenvolvemento do hidróxeno verde nos diferentes territorios de España e que Galicia teña unha oportunidade”, apuntó Conde.



Desde el Gobierno central, no obstante, negaron esta tesis, asegurando que la Comunidad no solo no estaba excluida del programa, sino que la conexión a Galicia “forma parte del proyecto”. En este sentido, la ministra Teresa Ribera subrayó que dicha incorporación es una iniciativa en el que Reganosa y Enagás “han estado trabajando juntos”, y que esta situación fue trasladada a la Xunta “hace unos días”. “Nuestra preocupación y trabajo en Galicia en materia de energía ha sido cuidadoso”, sentenció la ministra.



Por último, el Partido Popular de Ferrol anunció ayer que presentará al próximo pleno una moción para debatir este mismo problema y exigir al Gobierno la conexión al hidroducto con el corredor de Gutiriz. Asimismo, la propuesta de los populares también abordará la conexión ferroviaria, de pasajeros y mercancías, con A Coruña.