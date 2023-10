La Xunta se muestra insatisfecha por la falta de concreción de la nueva propuesta de Endesa

La Xunta mostró esta tarde su insatisfacción por la nueva propuesta realizada por Endesa para el mantenimiento del empleo en As Pontes tras el cierre definitivo de la central térmica del municipio. Así lo expresó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en una nueva reunión de la Mesa para o impulso da actividade económica das Pontes, celebrada en San Caetano y en la que participaron, tanto de forma presencial como telemática, representantes de la empresa, de los sindicatos, Diputación y Ayuntamiento y de las asociaciones Seara y Cohempo.

De este modo, la eléctrica trasladó a los participantes "a súa intención de deseñar estes cronogramas de execución de tarefas [de predesmantelamento e desmantelamento] con especial atención aos traballadores das empresas auxiliares". No obstante, como señaló la administración autonómica, el programa presentado "non garante o mantemento do 100% destes empregos", por lo que se solicitó "maior concreción e compromiso" a la compañía.

Así, Lorenzana insistió "na importancia de contar cun cronograma que achegue certezas para todas as partes implicadas" y que permita "acompasar" las labores de cierre de la planta con los futuros proyectos que están en marcha en la villa.