La Xunta estudia con expertos un plan para el parque de As Fragas do Eume

Expertos de la Xunta y de entidades locales se reunieron con personal de entidades locales para analizar un plan de gestión del parque natural de As Fragas do Eume, informa este sábado el Gobierno autonómico.





En la reunión participaron la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta, Belén do Campo, y la delegada del Gobierno autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, además de agentes facultativos ambientales, vigilantes de recursos naturales, un capataz de establecimiento, peones forestales y asociaciones vecinales, señala en un comunicado.





El Ejecutivo gallego desea "implicarlos" en la elaboración del plan y "enriquecer" el documento con el fin de establecer un proyecto para el desarrollo económico y medioambiental de este espacio, apunta la Xunta.





Destaca la "importante la labor divulgativa e informativa" del personal de un centro de interpretación instalado en esa espacio natural que años atrás registró un incendio forestal que perjudicó parte del patrimonio.





Según Do Campo, el parque de As Fragas do Eume tiene unas condiciones "óptimas" para desarrollar un turismo reespetuoso del medio ambiente.





Añadió que el documento definitivo del plan podría establecer una "nueva zonificación de las casi 10.000 hectáreas que ocupan As Fragas do Eume" en las que se especifique "en cada una de las áreas los usos permitidos y restringidos desde el punto de vista recreativo, agroganadero o forestal".





El Gobierno gallego inició en octubre de 2021 una ronda de contactos para redactar el plan que debería concluir su aprobación este año.