La Xunta Electoral de Galicia archiva la denuncia del PSOE sobre la visita de Rueda a Ferrol

La reciente visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al Concello de Ferrol para la firma del convenio de colaboración del proyecto Abrir Ferrol al Mar motivó una denuncia ante la Xunta Electoral por parte del PSdeG alegando que el acto tenía consideración de difusión de logros por parte de las administraciones partícipes y recordando que el presidente de la Xunta es, además, candidato de un partido político en las próximas elecciones.



La denuncia no prosperó y acaba de ser archivada, tal y como solicitaban, y así lo hicieron en sus alegaciones, los denunciados.

La Xunta Electoral apunta que el inicio del período de elecciones no interrumpe aquellas actuaciones para el correcto desarrollo de los servicios públicos. Por tanto “non impide a información sempre que se limite estritamente a proporcionar aquela que sexa de interese xeral ou útil, carente de valoracións electoralistas e enmarcada dentro dunha campaña informativa especifica”.

Para el archivo de la denuncia se considera que “no momento de ser formalizada, versaba sobre un feito futuro –las obras que todavía no se acometerán– polo que non cabe facer ningún pronunciamento sobre el xa que os feitos prohibidos previstos en abstracto nas normas electorais so poden considerarse como infracción cando se consuman na realidade material”. Cabe todavía, hasta hoy, recurso de alzada.