Xunta y Concello se acusan mutuamente de retrasos en varias actuaciones por las licencias de las obras

Si recientemente la Xunta acusaba al Concello de no poder iniciar las rehabilitaciones en Ferrol Vello de alguna de las viviendas del plan Rexurbe por la falta de licencia municipal para realizar las obras, ayer la delegada territorial del organismo autonómico, Martina Aneiros, volvía a incidir en este punto en relación a la adecuación de la Casa del Mar como albergue de peregrinos.



En ambos casos, la Xunta aseguraba que había solicitado la licencia hace tiempo y que espera por la concesión de ésta, mientras que el Concello achaca a la falta de documentación completa para poder dar el visto bueno a los trámites.



Ayer, Martina Aneiros se reu-nía con el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, y abordaba la cuestión del futuro albergue de peregrinos que se encuentra en una propiedad de la Autoridad Portuaria –la antigua Casa del Mar–. Aneiros explicó lo que el ejecutivo autonómico proyecta habilitar en el inmueble, uno de los compromisos de la Xunta que se enmarca en el Pacto de Estado por Ferrol.



El proyecto de reforma afectará al último piso del edificio y supondrá una inversión de la Xunta de cerca de 500.000 euros y permitirá, en palabras de Martina Aneiros, “mellorar a acollida dos peregrinos na nosa cidade”



Sin embargo, aseguró que las obras podrán comenzar en cuanto el Concello conceda la licencia, puntualizando que la Xunta la solicitó a principios de este año.



Por eso, la delegada espera que “o Concello de Ferrol non se demore moito na tramitación desta licenza para que o novo albergue, situado nun dos puntos de saída de Camiño Inglés, poida estar terminado este ano”.









Urbanismo





La respuesta del ejecutivo local de Ferrol no se hizo esperar, al considerar que se está acusando de unos retrasos en la obra al Concello por el tema de la concesión de licencias. Así, el concejal de Urbanismo, Julían Reina, fue claro al asegurar que la Xunta de Galicia “non presentou a documentación completa para solicitar a licencia do albergue de peregrinos ata este mesmo venres ”, en relación al de la pasada semana y por lo tanto, hace seis días desde ayer.



Reina quiso aclarar que esta infraestructura “tan importante e tan demandada” no está paralizada por culpa del Concello y por eso se refirió al estado de la tramitación de los permisos de la administración autonómica indicando que no es correcto lo manifestado por la delegada territorial, ya que “a realidade é que os técnicos municipais non dispuxeron dos documentos necesarios ata hai menos dunha semana”.



Por eso, manifestó su enfado por las declaraciones de la que hasta hace poco tiempo formaba parte de la corporación municipal y que “presumía de traballar en beneficio da súa cidade, pero parece que agora non lle importa intentar manchar a imaxe do Concello”.



Reina hizo hincapié, además,. en que los técnicos municipales tiene orden expresa del Concello de tramitar con prioridad los expedientes de interés público, entre los que se encuentra este albergue de peregrinos.



El concejal de Urbanismo redordó que el Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana finalizó “en tempo récord” la desafectación necesaria para que a Xunta pudiese habilitar el albergue en la Casa do Mar y desde entonces “once meses de baleiro “.



Las versiones de Xunta y Concello distan también en lo que se refiere al trabajo realizado al respecto hasta ahora. Así, la delegada territorial aseguró que para poder actuar en ese inmueble fue preciso esperar al proceso de desafectación y fue en febrero cuando se solicitó la licencia y se les solicitó más documentación. En marzo se remitió y no se supo nada más del Concello hasta la semana pasada en la que se les indicó que debian presentar un formulario diferente al presentado. Ha pasado marzo y abril a la espera de la concesión del permiso.



Por su parte, Reina indica que el 3 de marzo de 2021 la Xunta anunció la construcción del albergue y el primer papel que se presentó en el Concello entró el 2 de febrero de 2022, once meses después. El 24 de febrero se le remitió a la Xunta un informe desfaborable por presentar documentación incompleta y el ente autonómico no volvió a enviar la documentación completa hasta el 22 de abril.









Ferrol Vello





El problema con la concesión de licencias no es nuevo y recientemente se produjo un enfrentamiento similar con respecto al plan Rexurbe y al inicio de algunas de las muchas obras pendientes en los inmuebles adquiridos par rehabilitar en el barrio de Ferrol Vello, por parte de la Xunta.



En su momento, desde la Consellería de Vivenda se achacó a la lentitud en la concesión de licencias que no se hayan iniciado las obras, mientras que el Concello aseguraba que la documentación no se había completado hasta hace poco tiempo.