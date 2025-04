Xosé M. Suárez, historiador: “Non podemos transmitir a idea de que a República é pasado e rematou”

El historiador Xosé Manuel Suárez, que trabaja con el comité en la investigación sobre la represión entre los trabajadores del astillero, felicitó al órgano de representación social de Navantia por el tipo de acto organizado, que rompe con la tendencia a realizarlos en cementerios. “Non debería ser así porque se traslada a idea de que a República rematou no 36 en Galicia e no 39 noutras zonas do Estado, pero non: a historia, como proceso dialéctico, ten fases de avance, de retroceso e de resistencia e facendo os actos en camposantos trasládase a sensación de final. Cremos que a República foi un principio e ten unha continuidade, e tena porque hoxe gozamos e recuperamos moitos dos seus valores e dereitos conseguidos”.

Ferrol e Navantia van ser espazos de memoria democrática



Suárez puso en valor el empuje del movimiento obrero en la ciudad desde finales del XIX y recordó episodios como la militarización del astillero en 1936. Parafraseando la mítica canción de Siniestro Total, el historiador señaló que lo importante “non é cara a onde imos, senón cara a onde queremos ir”, y que es la historia la que “fornece de datos a memoria, que é o que nos conforma. Se perdemos a memoria, deixamos de ser”.



Suárez avanzó que Ferrol y, por lo tanto, también Navantia “vai ser un espazo de memoria democrática”. En esa línea, como muestra de esa fortaleza, recordó que 124 días antes de la proclamación de la I República ya se hizo “dentro do Arsenal”.