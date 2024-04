Xornada de Enfermaría Social da Fundación Santo Hospital de Caridad

A Fundación Santo Hospital de Caridad de Ferrol organiza para o vindeiro xoves 18 de abril, de 10.00 a 18.00 horas, unha xornada adicada á enfermaría social. Será no Salón de Grados da Facultade de Humanidades do Campus de Esteiro.



A xornada comezará ás 10.00 da mañá coa intervención de apertura de Roberto Brizuela Domínguez, que disertará sobre o coidado a persoas sen fogar con transtornos mentais. Logo dunha pausa ás 11.30, retomarase a actividade cunha mesa redonda a cargo de Melanie Piñón Gómez e Silvia Álvaro Rodríguez sobre a atención de enfermería a persoas en risco de exclusión social e tamén sobre a postura dos enfermeiros na primeira liña de atención a persoas sen fogar, así como sobre a atención da Enfermaría á prostitución e outros colectivos de exclusión social.



Despois do xantar, pasadas as 16.00 horas da tarde, retomaranse as sesións de man de José M. Pérez Fernández sobre o coidado e as necesidades sociais; seguidamente Tamara Carrasco Fernández abordará a cuestión do seguemento ao paciente sociosanitario a través da plataforma Tela da Área Sanitaria de Ferrol. A acción culminará contra as 18.00 horas coa intervención dalgunha das autoridades invitadas ao acto.