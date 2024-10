Xestión Ambiental de Contratas se encargará de ampliar el cementerio de Catabois

La firma viguesa Xestión Ambiental de Contratas se encargará de ejecutar las obras de la primera fase de la ampliación del cementerio de Catabois por una cuantía, con impuestos incluidos, de 1,14 millones, un 9% menos que el importe de licitación. Siete ofertas recibió el Concello para esta actuación que construirá 1.512 nuevos nichos. El plazo de ejecución es de ocho meses.



Tal y como explicó el ejecutivo local en su momento, existe una “necesidade de executar novas filas de módulos funerarios que xa non teñen cabida no antigo recinto intramuros do cemiterio actual, cuxa capacidade (superior a 16.000 sepulturas) se atopa practicamente completa”. Además, esta intervención deberá servir de base para las posteriores ampliaciones previstas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal.



Además de los 1.512 nichos, en la zona de transición entre las filas de módulos funerarios existentes y los nuevos se reserva un espacio para nuevos locales que en el futuro sean necesarios para dar servicio tanto a la ampliación como al cementerio municipal.