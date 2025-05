Un voluntariado comprometido, formado y “disfrutón”: la clave de la Asociación Contra el Cáncer en Ferrol

“Me llama mucho la atención que nuestra red de voluntariado sea tan amplia y tan fiel. Nos movemos entre las 130 y 140 personas, que es un montón de gente”, celebra la presidenta de la sede ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer, Isabel Estevan. Junto a ella, la vicepresidenta, Mabel Sanesteban, y la coordinadora de las voluntarias, Adela Bastón, quien precisa que “prácticamente, el 100% hacen al menos una actividad al año y, claro, los hay que repiten en muchas porque eso también depende de la disponibilidad y otros factores”.



Poniendo por delante que “lo más positivo para nosotros sería desaparecer, que esta entidad no existiese, que sería maravilloso”, Estevan no oculta que siempre están “pensando a lo grande” porque “soñar es gratis y, a veces, los sueños se convierten en realidad”.

Desde que asumieron la directiva en 2017, alentadas por la recordada Isabel Caamaño, alma de la entidad en la ciudad durante décadas, asumieron un reto ilusionante recogiendo su siembra y lograron darle un impulso junto a “los profesionales que hay detrás, no me canso nunca de decirlo, porque gracias a ellos llegamos a dar servicios a los que el Sergas no llega o no lo hace con la rapidez que debería, y que de otra forma tendrían que costearse los pacientes”.

Abrazar



Explica Bastón que “fundamentalmente, tenemos tres patas entre nuestras funciones: el acompañamiento a pacientes, la prevención y la promoción de la salud, y la investigación”, dentro de las que se ubica “el carrito de don Amable”, por ejemplo, en el primero de los grupos. Entre el segundo ámbito citado, la presencia de la Asociación en mesas informativas es algo habitual, como ocurrió el mes pasado abordando la casuística del cáncer de colon y sucederá en los próximos días de nuevo, cuando trasladen a la ciudadanía todos los riesgos que conlleva el consumo de tabaco.

Sus caminatas se han convertido en un emblema y, mientras su Camiño Inglés “Ultreia” se está tomando un descanso, comienzan hoy mismo sus rutas culturales. Sin embargo, no se ciñen únicamente a sus propias agendas, puesto que, como se dice popularmente, se “apuntan a un bombardeo” y, así, es fácil encontrar su voluntariado en festivales como el Nachiños Fest o el de la Ilustración: “Podrían parecer cosas frívolas porque no tienen que ver con el cáncer, pero para los pacientes el ocio es un momento de encuentro, una terapia. Se reúnen allí y la conexión es inmediata, hablan el mismo idioma y se normalizan las secuelas de la enfermedad”, sostiene Estevan.



De hecho, también cuentan con “voluntarios testimoniales”, explica la técnica, que ayudan a que los pacientes puedan hablar con “una persona que haya pasado por lo mismo”. Con todo, resumen que es importante que el voluntariado conozca el sistema de trabajo, reciba formación antes de incorporarse a sus tareas y se sienta bien con lo que hace: “Al final, somos una gran familia, una pandilla. De gente que pasó la enfermedad o no la pasó, pero que, una vez que cruzan nuestra puerta, se sienten abrazados”.

Servicio gratuito de psicología, logopedia, camas, grúas elevadoras y prótesis capilares

La transparencia es una de las cuestiones de mayor importancia para la Asociación Española Contra el Cáncer, por eso son varias las autorías independientes que fiscalizan su actividad y también por ello, siempre que pueden, recuerdan la cantidad de servicios que se sufragan con los donativos que reciben. Así, además del “carrito”, son otras las prestaciones gratuitas de las que se pueden beneficiar, tanto los pacientes como sus familiares.

Entre ellas destaca la consulta psicológica, que realiza un acompañamiento profesional y traslada herramientas para poder convivir con la enfermedad, tanto para las personas que la padecen como para las cuidadoras. También cuentan con logopedia, enfocada a los casos de cáncer de cabeza y cuello, para mejorar la calidad de vida en cuestiones como la deglución o la respiración.

Asimismo, hay trabajadoras sociales para diversos temas, como la asesoría laboral, e incluso está abierto un banco de prótesis capilares para que los pacientes no tengan que invertir dinero en comprarse una. Desde hace poco cuentan además con camas articuladas y grúas que ponen a disposición gratuitamente.

Lograr el 70% de supervivencia en 2030 es el objetivo

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad española que más recursos destina a la investigación, incluso por encima del propio Gobierno central, destaca Isabel Estevan. Desde la sede ferrolana recuerdan que el objetivo fijado para 2030 es llegar a un 70% de supervivencia, un porcentaje ambicioso, pero esperanzador.

Personas y empresas pueden contribuir a través de la página web de la entidad, haciéndose socios o formalizando una donación. Están contempladas diferentes cuotas, que pueden ser mensuales, trimestrales o anuales, partiendo de las cantidades que estipule cada particular. Además, remarcan, las aportaciones desgravan hasta el 80% en la declaración de la Renta.