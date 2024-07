Las visitas que no te puedes perder si quieres conocer Ferrol este verano

Que Ferrol es una ciudad ligada al ámbito militar y a la construcción naval es innegable, como también lo es el interés que despierta en quienes la visitan en períodos vacacionales como el verano. Por eso, la oferta de rutas guiadas que cada año pone en marcha Ferrol Guías de forma individual –los grupos amplios pueden concertarlas durante todo el año– ha ampliado en esta ocasión el número de recorridos por el Arsenal, la “joya” de las rutas que pueden realizarse desde este mes de julio.



Este 2024, como explica la gerente y guía turística de la empresa que realiza los recorridos, Isabel Díaz-Robles, “hemos apostado por una programación con más visitas que otros años, porque vemos que hay buenas perspectivas y la temporada previa, la de primavera, ha sido muy movida, con muchos grupos”.

Así, las visitas al Arsenal serán las más numerosas, pudiendo realizarse los miércoles y viernes desde el 17 de julio al 15 de septiembre y los sábados (excepto el primero de mes) y domingos en esas mismas fechas. El recorrido permite conocer las instalaciones militares del siglo XVIII, plenamente operativas, y que aspiran a ser reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, dentro de la candidatura “Ciudad de Ferrol. Puerto de la Ilustración”.



Otra de las visitas guiadas que se ofertan posibilita realizar un recorrido por el Cuartel de Dolores – los domingos del 21 de julio al 15 de septiembre–, el cuartel más antiguo de España en funcionamiento.

El impulso de la construcción naval ha hecho de Navantia un astillero conocido internacionalmente, pero sus entrañas son las grandes desconocidas que muchos visitantes descubren gracias a las rutas guiadas que se ofrecen cada temporada.



Se llevarán a cabo los sábados –excepto el primero de mes– y domingos del 17 de julio al 15 de septiembre y permiten decubrir los entresijos de un astillero que data del siglo XVIII y que cuenta hoy en día con las más avanzadas tecnología.



El “Ferrol secreto” es otra de las posibilidades que tienen los visitantes para descubrir los pequeños encantos de la ciudad naval. Los miércoles del 17 de julio al 15 de septiembre son las fechas fijadas para estos recorridos que, de una forma amena, aportan datos y descubren los personajes más curiosos de la historia de la ciudad, remontándose desde los orígenes medievales hasta las tiendas más antiguas todavía en activo, que datan del siglo XIX.



Los sábados por la tarde, entre el 17 de julio y el 15 de septiembre, la cita estará en el castillo de San Felipe, la fortificación de la ría que es el estandarte histórico y turístico de la ciudad. En esta visita guiada se recorre una fortaleza de más de 300 años y se descubren anécdotas que ni quienes visitan a menudo el fuerte conocen. Además, los sábados del mes de agosto pueden aparecer en esta visita algunos de los fantasmas del castillo, que harán todavía más emocionante el recorrido.



La oferta se completa con el Ferrol Modernista –viernes del 17 de julio al 15 de septiembre–, que permite conocer el legado de uno de los arquitectos más prestigiosos de este período con una profunda huella en la ciudad: Rodolfo Ucha Piñeiro.

Todas estas visitas tienen un coste de 12 euros y pueden formalizarse a través de la web de Ferrol guías o bien por teléfono.



Pero este año, el verano presenta una novedad en estas rutas guiadas, una excursión por San Felipe y mirador de Monteventoso, con una duración de medio día y que se planifica para los jueves del 17 de julio al 15 de septiembre.



Esta nueva visita guiada permite disfrutar de la ría de Ferrol, la costa abierta al océano y una laguna y humedal que es una zona natural protegida dentro de Red Natura 2000 y L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria). Se recorren también los montes de Brión hasta el mirador de Monteventoso, desde donde se disfrutan unas impresionantes vistas de toda la costa ferrolana.



El viaje en autobús, con un coste de 20 euros, incluye asimismo una visita a la fortificación de San Felipe.

Además de esta oferta exclusiva de verano y otras épocas vacacionales como las de Navidad o Semana Santa, Ferrol Guías oferta los primeros sábados de cada mes, en dos turnos –a las 10:30 y 12:00 horas–, las visitas al Palacio de Capitanía, que este verano serán el 3 de agosto y el 7 de septiembre.

Isabel Díaz-Robles | “Somos optimistas y esperamos un verano cargadito de visitas”

Al frente de Ferrol Guías está su fundadora, la guía especializada Isabel Díaz-Robles, que cuenta con más personal, estable y colaborador, para llevar a cabo las rutas que desde hace años forman parte de la oferta turística del concello tanto para el verano como en otros períodos vacaciones –también durante todo el año se pueden contratar por grupos–.



Desde la noche de San Juan pueden ya formularse las reservas para la temporada estival que ahora empieza y que se inició el pasado sábado con la visita a Capitanía, que, como apunta Isabel Díaz-Robles, llenó uno de los turnos.

Isabel Díaz-Robles



Por ahora todavía hay muchas plazas vacantes porque la temporada no ha hecho más que empezar y la propia responsable de las visitas reconoce que “es temprano y, además, el tiempo no ayuda”.

De todos modos, confía en la buena acogida que, como en otras temporadas, tendrán las visitas guiadas que se ofertan, por lo que señala que “somos optimistas y esperamos un verano cargadito de visitantes”.

En cuanto a la novedad de este año, la excursión de medio día que permite visitar San Felipe y la zona natural de Ferrol, la guía indica que surge porque se ha percibido que “cada vez viene más gente sin vehículo particular, llegan en tren a Coruña o Santiago y se desplazan a Ferrol y si quieren visitar San Felipe dependen del transporte público que puede no adaptarse a sus deseos”. Por eso, se han programado estos nuevos viajes que se compaginan, además, con las visitas regulares a San Felipe de los sábados por la tarde. Permiten, apunta, “disfrutar de las explicaciones, el paisaje y la ruta, porque, además, la carretera a San Felipe no es fácil”.