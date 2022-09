Los vecinos de Ultramar se oponen al proyecto de centro cívico que plantea el gobierno para el barrio

El centro cívico que el gobierno local plantea para el barrio de Ultramar y para el que ya ha iniciado los trámites de expropiación de terrenos no cuenta, sin embargo, con el apoyo de la mayoría de los vecinos del barrio de Ultramar. Así lo manifestó recientemente una de las comunidades de propietarios de los inmuebles próximos y ahora lo ratifica la Asociación de Vecinos del barrio, que esta semana celebró una asamblea en la que rechazó este proyecto.



El nuevo centro cívico tendría como ubicación el espacio verde comprendido entre las calles Brasil, México, Bolivia y Bertón, una zona sin edificar que la entidad no considera adecuado.



La asociación había invitado al concejal de Urbanismo, Julián Reina, a la asamblea de esta semana y ha manifestado su “decepción” por no haber acudido a explicar a los vecinos el proyecto que se quiere realizar. La entidad vecinal considera que “dado o elevado número de persoas afectadas e a importancia do proxecto, é máis produtivo e práctico que o concelleiro acepte a nosa invitación a participar nas nosas asambleas no canto de poñer a disposición o seu teléfono e correo electrónico para a AVV”.



Los vecinos decidieron en esta asamblea “un rexeitamento absoluto a calquera construción na zona”, indicando, además, que siguen “desinformados da idea que pretende levar a cabo o goberno”.

La entidad vecinal plantea para esa zona un espacio verde, para lo que sería preciso realizar las modificaciones pertinentes del PXOM, algo que, indican, “nos gustaría poder debatir co concelleiro se aceptara participar nunha das nosas xuntanzas”.



La AVV considera necesario un local social digno para el barrio de Ultramar, acorde a la población, una demanda que, explican, se remonta a los años 90. Sin embargo, apuntan desde la entidad que preside Natalia Ares, “hai suficientes baixos baleiros na contorna, sen necesidade de eliminar a única zona verde que temos no barrio”.



Por esta razón, reclaman que se ejecute el acuerdo plenario del año 2019 en el que se había aprobado la recuperación del expediente de adjudicación de un local para esta entidad que responda a las necesidades de espacio del barrio.

Moción

Desde Ferrol en Común ya se ha anunciado que se llevará a pleno una moción solicitando la paralización de este proyecto y la recuperación del expediente de compra de un local, como demanda la Asociación de Vecinos. Así, se recuerda que en el mandato anterior se había iniciado ese expediente de adquisición pero que quedó paralizado con el cambio de gobierno.



FeC apoya a los vecinos en sus reivindicaciones, indicando que el espacio propuesto, además, es realmente escaso para albergar un edificio de estas características, por lo que quedaría “encaixonado ao carón das vivendas”.



La formación de la que es portavoz Jorge Suárez recuerda que la entidad vecinal invitó al edil de Urbanismo a explicar el proyecto. Al no asistir a la asamblea, critican “o pouco talante comunicativo e participativo do goberno”.



El proyecto de un centro cívico para el barrio de Ultramar estaba incluido en los presupuestos municipales y, este mismo verano, el área de Urbanismo procedió a la contratación de la asistencia técnica para acometer el procedimiento de expropiación, que recayó en Estudio Técnico Gallego, SA por una cuantía de 7.000 euros. El proyecto y obra del local social para el barrio de Ultramar figuraba en los presupuestos municipales con un importe de 160.000 euros (en el año 2021) y 900.000 (para 2022).