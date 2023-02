Los vecinos de San Xoán, sin centro de salud, mientras Xunta y Concello se autoinculpan

Una de las demandas en las que que el barrio de San Xoán insiste a diario es en la necesidad de que esta zona cuente con un centro de salud, que daría, además, servicio a zonas limítrofes como O Bertón o Santa Icía. El compromiso para la actuación está adquirido pero, entre tanto, Xunta y Concello se autoinculpan de que no se puedan comenzar las obras.

El Concello ferrolano se ha dirigido la pasada semana a la Xunta con el fin de que nombre a un interlocutor para definir las características que debe tener la parcela elegida para esta infraestructura e indica que desde la administración local se cuenta ya con un arquitecto municipal, responsable de este asunto, mientras que no ha habido concurso de técnicos de la Xunta para este fin. El concejal de Urbanismo, Julián Reina, asegura que este tiene que ser un paso previo a la elección de la parcela porque "os técnicos son os que mellor coñecen as necesidades deste tipo de infraestruturas e deben traballar da man do persoal municipal para que a elección se faga correctamente".

La Xunta, sin embargo, recuerda que en noviembre de 2021 remitió al Concello un escrito informando de que para llevar a cabo esta obra, en el marco del plan de Infraestructucturas Sanitarias de Atención Primaria, debe ponerse a disposición una parcela de algo más de 1.000 metros cuadrados de edificabilidad y no fue hasta semptiembre de 2022 cuando la administración local designó a su técnico sin incluir, además, ninguna propuesta de localización.

La delegada territorial, Martina Aneiros, pide "seriedade" y asegura que es el Concello el que "pon trabas para que se faga este investimento". Insiste, además, en que lo habitual es que se identifique una propuesta de parcela como se hizo en otras actuaciones similares en Narón, A Capela o Ares.