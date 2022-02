Los vecinos de Ferrol Vello vuelven a la calle para reclamar la reapertura del consultorio

Los vecinos del barrio de Ferrol Vello se concentraron ayer de nuevo delante del consultorio Manuel Comellas para exigir su inmediata reapertura. Este tipo de protestas se reanudan después de haber pasado varios meses desde que se anunció, en septiembre, que iba a volver a funcionar.



La convocatoria la realiza la asociación vecinal. Su presidente, Manuel Zapata, justifica esta acción porque “existe un incumplimiento desde el mes de septiembre”. “Cuando realizamos la anterior concentración, nos habían prometido que, tras hacer un protocolo, abrirían el consultorio, algo que no ha sucedido”, añadió.



Zapata explica que sí se realizaron las obras anunciadas para poder adaptar las instalaciones a la nueva realidad sanitaria, pero que no se ha abierto. “La contestación que nos han dado es que no abren por culpa de esta nueva ola de coronavirus”.



Sin embargo, la situación causa incomodidades a la población del barrio, sobre todo a la de mayor edad, que tiene que desplazarse al ambulatorio de la plaza de España, con el consecuente gasto económico y de tiempo.



En el consultorio, recuerdan los vecinos, atendían un médico y también una enfermera, y se dispensaban recetas, el Sintrom o se daba respuesta a problemas médicos sin saturar otras instalaciones.



Todos los partidos políticos del arco municipal apoyan la reivindicación ciudadana. En el último pleno se aprobaron varias mociones en relación con esta situación por unanimidad.