Vecinos critican que el gobierno local desestimase sus alegaciones a la ordenanza del saneamiento

La nueva ordenanza del agua fue, el pasado jueves, el eje central del pleno ordinario del presente mes de junio. Uno de los puntos que se abordaron en la sesión fue la resolución de las alegaciones presentadas a la modificación de la normativa, presentadas por el BNG y un grupo de vecinos.



Así, los afectados denunciaron ayer que, además de rechazar sus propuestas, desde el área de Facenda no se les comunicó directamente la resolución de las mismas, sino que únicamente se les trasladó a los portavoces de los grupos municipales en la comisión informativa de este departamento. Este grupo de tres ciudadanos había planteado tres modificaciones dentro del punto 8 de la ordenanza: una primera que contemplaba el cambio de una serie de tarifas y que el gobierno local desechó por falta de justificación técnica y “non ter en conta” el déficit económico de la compañía; que se mantuvieran sin cambios las cuotas de servicio y actividad, desestimada porque, según Facenda, únicamente se adapta a la nueva estructura por tramos; y que, en caso de que no se pueda efectuar una lectura, la estimación se haga en base al consumo de los dos meses anteriores, propuesta rechazada al no ser objeto de la modificación de ordenanzas.

Argumentación



Tras conocerse la resolución en la comisión informativa, los afectados afearon al Concello su rechazo en base a la realidad que están viviendo los vecinos.



De este modo, en relación al primer y el segundo punto, los afectados admiten que, como particulares, no tienen capacidad de emitir o costear un informe técnico para acompañar la propuesta, pero que buscaban concienciar de la necesidad de mantener e incluso bajar el coste de algunos conceptos, especialmente ante el encarecimiento del coste de vida. La alegación de mayor importancia para los vecinos, no obstante, es la tercera, explicando que su objetivo con la misma era instar al gobierno local a corregir una deficiencia del servicio aprovechando que se iban a hacer otras modificaciones.



Y es que, como detallan los afectados, la estimación supuestamente se hace en base al consumo del año anterior, pero en muchos casos la cuantía señalada no solo no se corresponde con la media de este período, sino que es muy superior, obligando a abonar el plus de Augas de Galicia –que, al contrario que el sobrecoste de la estimación, no se devuelve–. También denuncian que en muchos casos se ha hecho una lectura aproximada aun cuando los usuarios comunicaron el consumo real en tiempo y forma a la empresa mixta ferrolana.