Varios arrestados en Ferrol y Fene por estafas bancarias tras una denuncia hecha en Palencia

La Guardia Civil desarticuló, en un operativo conjunto de la benemérita de A Coruña y Palencia, una banda criminal dedicada a las estafas por internet por toda España; una investigación que se ha saldado con ocho vecinos de Ferrol, Fene y A Coruña detenidos.



Según informó el instituto armado palentino, la operación se inició tras recibir una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de la localidad, al que una de las víctimas acudió tras ser alertada por su banco de dos transferencias no autorizadas desde su cuenta por valor de 9.999 euros cada una. Esta persona narró a los agentes que dichas operaciones se habían realizado tras abrir un correo electrónico en el que se le informaba de una supuesta citación judicial.



Al parecer, los estafadores accedieron a sus cuentas bancarias tras instalar, mediante un correo falso –una técnica conocida como “phishing”–, un software malicioso de control remoto. Estos programas, conocidos como “malware” o “troyanos” –en referencia al caballo de madera de la Ilíada de Homero, dado que ocultan código malicioso en su interior–, suelen instalarse en un segundo plano sin el conocimiento del usuario, permitiendo a los criminales realizar acciones tales como acceder a información sensible, manejo de la cámara o incluso el control total del ordenador. Ante esta alerta, la Guardia Civil logró localizar y bloquear las cuentas receptoras de estas transferencias –conocidas como “cuentas mula”, que pertenecen a colaboradores de la banda que ejercen de titulares a cambio de una comisión–, descubriéndose, además, otras operaciones similares. Fue en ese momento cuando la benemérita palentina vio que sus homólogos de A Coruña estaban realizando una investigación por los mismos hechos, por lo que se inició un operativo conjunto.



Así, a raíz de las pesquisas realizadas, los agentes identificaron y localizaron a los ocho individuos antes mencionados, con edades comprendidas entre los 19 y los 46 años. No obstante, desde la Guardia Civil no se ha detallado si los detenidos eran las “mulas” o si formaban parte del organigrama, así como si la investigación continúa abierta.