La Valedora do Pobo recibió más de 70 quejas sobre concellos de la comarca

El informe anual de la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, recoge quejas colectivas e individuales referidas a distintos tipos de administraciones y con diferentes procedencias. De los concellos que conforman la comarca se han contabilizado hasta 170 quejas que han llegado a este órgano autonómico de casi todos los municipios. La Xunta, en sus diferentes consellerías o administraciones, ha sido el blanco de estas quejas, pero también muchos Concellos, la administración más cercana al ciudadano.

1. Con más demandas

Aunque no solo los Concellos son los destinatarios de las quejas ciudadanas, sí se dirigen a ellos muchas de las denuncias cotidianas. Los más grandes, evidentemente, reciben más alertas pero todos están sujetos a críticas. En total, la Valedora do Pobo ha recibido un total de 73 quejas o denuncias relativas a los Ayuntamientos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Solo los Concellos de Cerdido, San Sadurniño, Mañon y Monfero se han visto libres de críticas a través de este servicio público. Ferrol, como concello de mayor tamaño y cabecera de comarca, ha sido el más “criticado” con un total de 28 peticiones de apoyo a la Valedora sobre cuestiones vinculadas con la administración local, muy lejos, sin embargo, de la mayoría de las grandes ciudades como Vigo (136) o Santiago (76) pero por encima de Pontevedra (27) o Lugo (14).

2. Sanidade, Inclusión social y discapacidad

La falta de personal en centros sanitarios ha sido objeto de muchas críticas formuladas a la Valedora do Pobo y con destino a la Xunta. Este es el caso de Cabanas o Monfero, donde se ha denunciado la no cobertura de ausencias y plazas vacantes de personal facultativo en los centros de salud. También en materia de inclusión social, se ha percibido una simetría en los concellos a la hora de articular actuaciones precisas. La Valedora ha detectado avances en Ferrol, en cuanto a realojos.

Con respecto a los tiempos de valoración de la discapacidad, los datos del informe de la Valedora –correspondientes al pasado 2021– reflejan que en Ferrol se están resolviendo expedientes de junio de 2021, unas fechas que son peores en otras ciudades como Santiago, con solicitudes de diciembre de 2020, igual que Lugo, Pontevedra de marzo de 2020 o Vigo, de junio de 2020.



La valoración de la Valedora señala que en Ferrol las solicitudes no prioritarias “tenden a normalizarse”.

3. Los problemas urbanísticos

La realidad cotidiana del área de Urbanismo de los Concellos no se limita a grandes proyectos para la ciudad. En el día a día, el ciudadano tiene que tratar con esta área, lo que ocasiona también quejas o problemas. El informe de la Valedora de 2021 da cuenta de quejas de ciudadanos individuales sobre aspectos variados. En Ferrol se contempla una sobre un muro adosado a un inmueble –que fue aceptada– o la solicitud de reposición urbanística de un edificio bajo-cubierta –que a finales de año no estaba resuelta y fue preciso formular un nuevo requerimiento al Concello–. También la Valedora recordó al gobierno ferrolano sus deberes legales para emitir informes procedentes de comprobaciones de adecuación de obras a la normativa urbanística o para que revise de oficio resoluciones de expedientes de reposiciones de legalidad urbanística. En Pontedeume o Cabanas también se produjeron reclamaciones a la Valedora para poder atender asuntos urbanísticos.

4. Vivienda y desahucios

Los síndromes de Diógenes o de Noé motivaron actuaciones de oficio por la Valedora y se investigó el estado, en esta materia, en concellos de más de 20.000 habitantes, entre los que estaba Narón. En Ferrol hubo actuaciones de oficio por temas mediáticos como el de los hermanos de A Graña con síndrome de Diógenes y que habitaban con animales. En este caso, el Concello dio cuenta de las actuaciones e intervenciones efectuadas y de los informes de la Fiscalía. El problema pasaba por la no aceptación de la mujer de ayuda y la no conciencia de higiene. Aunque se le concedió una plaza en una residencia, se instó al Concello a mantenerse vigilante. También se abrió investigación por unas muertes de personas con este síndrome en dos viviendas de la ciudad, en las que no se pudo ni identificar a la víctima.

5. Servicios municipales

Cuestiones vinculadas con expedientes particulares, contaminación acústica de viviendas, ordenanzas o necesidad de reglamentos específicos se contemplan en quejas ciudadanas remitidas a la Valedora do Pobo y relacionadas con cada Concello en particular. Así, se contemplan quejas al de Cabanas, Narón Pontedeume, Ares o As Pontes, la mayoría con resolución favorable tras la comunicación pertinente entre administraciones. En el caso de Narón, se instó al Concello a que se valore la aprobación de un reglamento para el uso de perfiles institucionales del Concello en las redes que velen por las informaciones veraces y no partidistas, apostando por la neutralidad.