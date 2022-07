De Vacas y Gramola Gominola abren en Cabanas el programa de las fiestas de Santa Marta

El municipio de Cabanas inicia hoy tres días de festejos con motivo de Santa Marta. Desde las once de la mañana y hasta las nueve de la noche permanecerán abiertos los más de cien puestos que hasta el domingo, con este mismo horario, estarán instalados a lo largo del paseo de la Madalena para ofrecer a los visitantes una amplia variedad de productos.



La música tendrá hoy además un gran protagonismo en la programación, con una sesión vespertina dedicada al público infantil y familiar que dará comienzo a las 16.30 horas con la actuación de “A Eira do Paporrubio” en el antiguo campo de fútbol para a continuación dejar paso a Brais das Hortas, a las 18.30 horas en el Parque del Areal, con su “Concertaso na horta”.



A partir de las 20.00 horas, en el escenario principal, instalado bajo una carpa será el turno para la banda A Gramola Gominola, con su espectáculo “As que máis molan da Gramola”. La música continuará por la noche, a partir de las 22.30 horas, con el concierto del grupo De Vacas, que ofrecerán sus singulares y pegadizos temas en el marco de su “Tour Vacanal”. El cuarteto está formado por las vocalistas Inés Salvado, Faia Díaz y Paula Romero junto al guitarrista Guillerme Fernández. Realizan versiones en gallego de canciones comerciales, cambiándoles la letra y dándoles un toque “retranqueiro e divertido”, destacan desde el concello cabanés.



Variedad



La concejala de Cultura, Diana Rodríguez, valoró una programación “plural, con opcións para todos os gustos musicais e todas as idades”, destacando además la apuesta por la jornada “Santa Marta pequena” de esta tarde, una alternativa “na que as crianzas e as súas familias son as protagonistas”, apuntó.



La programación incluirá mañana sábado una sesión vermú a las 13.30 horas con Vand 4 y ya por la noche las actuaciones de Mekanika Rolling Band (21.00 horas) y Os Mecánicos na Movida dos 80 (23.00 horas).



El domingo habrá sesión vermú con Bitch Boys (13.30 horas) y a las 19.00 horas la segunda edición de Troula da Verba con poesía, música y narración oral.



Todas las actuaciones son de acceso libre y parte de ellas pertenecen a la Rede Cultural de la Diputación da Coruña.