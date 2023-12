Uxío Ferló: “Intento que mis letras no sean vacías y a quien las escuche le sirvan de algo”

Hace casi treinta años que Uxío Ferló empezó en el mundo de la música y desde entonces, aunque con paradas e intermitencias, se ha mantenido activo. Eskakeo, en la segunda mitad de la década de los 90; Ocre, en los primeros 2000, y Vodevil, que funcionó entre 2009 y 2016, son las formaciones en las que este naronés ha podido dar rienda suelta a su pasión y que en los últimos meses ha inaugurado una nueva etapa “en solitario”, aunque el término no sea muy de su agrado porque, dice, “siempre me rodeo de músicos amigos que aportan mucho y hacen que las canciones cambien desde el momento que las concibo hasta que las finalizo”.



Este nuevo proyecto, el cuarto, se gestó “poco antes de la pandemia”, explica el músico. “Yo tenía varias canciones y, entonces, se me planteó un dilema: hacer como siempre, que era publicar una maqueta-disco con las seis canciones que tenía y montar una banda para salir a tocar los temas –algo que ya había hecho con anterioridad– o cambiar de táctica y sacar singles dándoles un valor extra y acompañándolos de un videoclip bien hecho”.



Fue así como en abril pasado publicó en su canal de Youtube el tema “Frío” con un videoclip “trabajado” que allanaría el camino de su siguiente canción, “El astonauta”, recién publicado. “Intenté darle un plus”, subraya, “y contar una historia, como si fuera, y no quiero que suene pretencioso, casi un corto”. En esa tarea tuvo la ayuda de sus amigos. “Mi mano derecha en este proyecto musical y visual es Alberto Leiras y también tengo el apoyo de Álex Calvo, que es el que graba y edita. Entre los tres acabamos dándole forma”, comenta.



La fórmula, que hoy en día emplean muchos artistas de fama internacional, funciona. “Hemos superado en semana y media las visitas del primero, que se publicó en abril, así que la idea”, avanza Ferló, “es hacer un tercero el año que viene”. El músico reconoce que “siempre tuve una mentalidad muy de grupo de los 90 –disco o maqueta y conciertos–, pero la forma de hacer música ha cambiado”.



Lo importante

La música de Uxío Ferló, el estilo, se asienta sobre influencias rockeras, aunque lo prioritario son siempre las letras. “Lo importante es el mensaje y, de hecho, si tengo que cambiar la música para que entre la letra, se cambia, pero la letra tiene que ir tal y como fue concebida”. Así, Ferló explica que “si tengo una virtud, esa es rodearme de buenos amigos y músicos que llevan las canciones a un nivel al que no soy capaz de llegar o que no imaginaría poder alcanzar”, e insiste en que “lo que intento es que las letras no estén vacías y que a quien las escuche le sirvan de algo”.



La experiencia está detrás del cambio de mentalidad. “Con los años, uno prefiere hacer menos cosas, pero mejor”, defiende el cantante, para quien la música es “un modo de escape y también una necesidad que está ahí latente: puedo parar, pero siempre acabo volviendo”.