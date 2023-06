La Unidad Cinológica del Tercio Norte de Ferrol exhibe sus capacidades en Armas

No hay, hoy en día, máquina capaz de detectar lo que sí pueden descubrir perros adiestrados en casos relacionados con drogas o artefactos explosivos. Así lo destacaba ayer el sargento primero Gonzalo Pita, al frente de la Unidad Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina de Ferrol, minutos antes de dar comienzo la exhibición celebrada en la plaza de Armas en el marco de la programación del Días de las Fuerzas Armadas.



Ante la expectación del público congregado en la zona, soldados y perros, binomio inseparable en esta unidad, escenificaron varios supuestos en los que quedó demostrada la eficacia como detectores de los animales, siempre bajo el mando de sus guías. Bajo órdenes tan conocidas como “sit” o “plas”, entre otras, los miembros de la unidad dirigían las acciones de los perros para detectar drogas en maletas o explosivos en una mochila, entre otras.



La Unidad Cinológica, perteneciente a la Compañía de Policía Naval, está formada por tres grupos: de seguridad y combate; detectores de drogas; y detectores de explosivos. En la actualidad está formada por trece personas y 14 perros, que son seleccionados de forma muy rigurosa: “La raza suele ser pastor belga, pastor alemán. No tiene por que ser exclusivamente esas razas, pero son las que cumplen las condiciones más adecuadas para el trabajo”, explicaba ayer Pita.



“Se les somete a unas pruebas con los instructores de guía para ver su aptitud para el trabajo, que no tengan miedo a las alturas ni a las personas, que no sea agresivo, que tenga indiferencia a vehículos, ruidos o disparos, y también se les hacen pruebas veterinarias para asegurar que no tienen problemas de salud”, añade.



El personal de esta sección posee una formación específica para la labor que desarrollan (ataque, drogas o explosivos) que adquieren en los cursos impartidos en la Escuela Cinológica de la Defensa. Tan estrecha es la relación entre los miembros de la unidad con los canes, que “muchas veces nos los llevamos a casa con las familias”. Además, cuando al animal le llega el momento de “jubilarse”, a los ocho o nueve años, el guía tiene la opción de llevárselo para casa. Y el 99% de las veces, así lo hacen.



Programa

La exhibición que tuvo lugar ayer en Armas se sumó a las otras propuestas celebradas a lo largo del fin de semana en el marco de la programación del Día de las Fuerzas Armadas, que incluyó visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas en el Arsenal, Cuartel de Dolores y Museo Naval.



Las actividades continuarán esta semana, entre el jueves y el sábado, con visitas de grupos escolares al Arsenal para efectuar bautismos de mar a bordo de los remolcadores del Tren Naval y visitas a una fragata F-100. El sábado se podrá disfrutar también de visitas guiadas al Museo Naval, de 10.30 a 13.30 horas, en grupos de 10 a 15 personas.