"Únicas" llega al Auditorio de Ferrol de la mano de la Real Filharmonía de Galicia

La Real Filharmonía de Galicia presentará este viernes 31 en el Auditorio municipal de Ferrol, a las 20.30 horas, el concierto “Únicas”, bajo la dirección de Chloé van Soeterstède.



La directora destaca por su energía y entusiasmo a la hora de enfrentarse a la orquesta y en esta temporada se convertirá también en invitada principal de la Orquestra Sinfónica de Bournemouth.



El programa, que está previsto interpretar incluye la Abertura en Do de Fanny Mendelssohn, Dance for Cello and Orchestra de Anna Clyne y la Sinfonía núm. 8 de Beethoven.



El precio de las entradas, que pueden adquirirse en Ataquilla, a un precio de 17,60 euros.

Violonchelo

Además de la directora francesa Chloé van Soeterstède, “reconocida por su sensibilidad y atención al detalle”, como explican desde la organización del evento, la actuación contará también con la destacada violonchelista Nadège Rochat, destacada dentro de la nueva generación de intérpretes.



Su repertorio se extiende a compositores olvidados, músicas del mundo y obras contemporáneas. Su último trabajo discográfico (noviembre de 2021), grabado con la RSNO bajo la dirección de B. Levi, incluye los conciertos para violonchelo de La. Dvořák y A. Caplet, y recibió elogios de la crítica.



Los asistentes al concierto de la tarde de mañana podrán disfrutar de la Abertura en Do, única obra orquestal firmada por Fanny Mendelssohn, cuyo reconocimiento como compositora aumentó considerablemente en los últimos años. Dance for Cello and Orchestra, de la compositora británica Anna Clyne, inspirada en un poema del escritor y místico persa del siglo XIII, Rumi será otra de las piezas interpretadas por la orquesta, mientras que el cierre será para la Sinfonía núm. 8 n Fa mayor, op. 93 de Ludwing Van Beethoven.