Unanimidad en el Parlamento Gallego sobre la construcción de un pabellón en el IES Ferrol Vello

La iniciativa presentada en el Parlamento Gallego por el BNG para demandar de la Consellería de Educación la construcción de un pabellón deportivo para el IES Ferrol Vello obtuvo la unanimidad de la Cámara. Se trata de una reivindicación de la propia comunidad educativa para poder poner fin a la situación que se vive desde hace años y que obliga al profesorado y alumnado de Educación Física a desplazarse al recinto de FIMO para poder llevar a cabo las sesiones de la referida materia. “Estas instalacións sempre foron deficitarias en espazo, xa que desde hai moitos anos sempre houbo que ir procurando solucións para problemas como, por exemplo, as aulas de Educación Física”, denunció el diputado ferrolano Ramón Fernández.



Esta problemática, añadió, afecta también a los turnos de hasta dieciséis transportes semanales en autobús”, con el coste que esto supone, apuntó. Esto, añadió, “xera dificultades para elaborar o orzamento anual do centro, porque malia o problema da falta de espazo é vello, e a solución ou o recurso ao desprazamento estar consolidada, o certo é que non existe ningún convenio ou documento que así o confirme”, ya que “o IES ten que agardar todos os anos por esa concesión, e non sempre, non todos os anos se cobra puntualmente”, señaló.



Partido Popular

En esta misma Comisión de Educación en la que el viernes se debatió la iniciativa presentada por el BNG, que obtuvo la unanimidad de las fuerzas políticas, el PPdeG reiteró su compromiso con la reivindicación de la comunidad educativa y urgió al Concello de Ferrol a la cesión de los terrenos necesarios para tal fin.



“No momento en que se dispoña destes terreos, a Consellería poderá botar man de partidas orzamentarias para levar adiante o proxecto e a obra”, apuntó la diputada del grupo popular Felisa Rodríguez.