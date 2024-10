El último capítulo de la serie “Rapa” se estrena este jueves en Movistar Plus+

Ya lo advertían los actores Mónica López y Javier Cámara cuando estuvieron en el teatro Jofre para estrenar la tercera y última temporada de “Rapa” el pasado mes de septiembre, aconsejando que se viese con pañuelos a mano por si las emociones desbordaban.



El “último baile” de la exitosa serie grabada en Ferrolterra se podrá ver desde este jueves en la plataforma Movistar Plus+, que está detrás de su creación en colaboración con la productora Portocabo. Además de la ciudad naval, sus personajes recorren en esta entrega otras localizaciones de la comarca como Narón, Valdoviño, Pontedeume, As Somozas, Cedeira, Fene, As Pontes y San Sadurniño, estando una de las dos tramas que se entrelazan desarrollada en el astillero que Navantia tiene en Ferrol.

Catorce premios



Aseguran desde Movistar Plus+ que esta última temporada ha tenido “un gran éxito de audiencia” y recuerdan que, hasta la fecha, la serie ha recogido catorce galardones en el ámbito nacional, destacando el Premio Forqué para Mónica López, el Premio Iris para Javier Cámara y uno de los más recientes en el FesTVal de Vitoria.



Veremos, por lo tanto, por última vez en la pantalla a Maite y a Tomás, junto a su ya inseparable Tacho —Darío Loureiro—, a la vez que conoceremos el desenlace del secuestro y el asesinato que han centrado los seis episodios de una temporada en la que han destacado otros nombres propios como el de Adrián Ríos, Cristina Castaño, Mercedes Sampietro, Sheyla Fariña, Xosé Manuel Esperante, Eva Barreiro, Miguel de Lira, Diego Anido o Aida Osset.



“Rapa”, creada por Pepe Coira y Fran Araújo, con la dirección de Jorge Coira, ha sido para Ferrolterra algo más que un producto audiovisual al haber acogido sus tres años de rodaje y, sobre todo, al servir como un gran escaparate para mostrar las comarcas al mundo.