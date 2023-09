UGT mejora sus resultados e iguala en número de delegados a CCOO en el comité de la Autoridad Portuaria

Las instalaciones de la Autoridad Portuaria acogieron ayer una jornada electoral para determinar la nueva composición del comité de empresa de la entidad. Tal y como detalló tras el proceso el presidente en funciones del organismo de representación de los trabajadores, Francisco Pena, el sindicato CCOO mantuvo los cuatro delegados que obtuvo en los anteriores comicios, mientras que UGT pasó de dos a cuatro, lo que supone un “empate técnico” entre ambas centrales. El portavoz restante se corresponde con la CGT, que en las anteriores elecciones no contó con representación, mientras que la CIG y el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que previamente tenía dos y un delegado, respectivamente, quedaron fuera.



De un modo más concreto, Pena señaló que en el colegio de especialistas, con un solo portavoz, solo se presentaron CCOO y UGT, saliendo ganador el segundo, mientras que los restantes corresponden al área de técnicos.

Retos del nuevo mandato



Tras la celebración de los comicios, señaló el presidente en funciones, el siguiente paso será la constitución del comité. No obstante, pese a que el mencionado empate supondrá establecer una negociación entre ambas centrales, Francisco Pena no solo no lo ve como un obstáculo, sino que cree que no habrá problema y que se solventará rápido. “Espero que seamos conscientes de lo que hay y que seamos ágiles y no lo dilatemos mucho”, señaló Pena, que a su vez se mostró convencido de que todas las centrales sindicales estarían “a la altura” de esta responsabilidad.



Asimismo, una vez constituido el comité –lo que incluye el nombramiento del presidente, vicepresidente y secretario– llegará el turno de conformar los diferentes grupos de trabajo encargados de profundizar en los múltiples retos a los que se enfrenta tanto el organismo como el propio colectivo de profesionales. A este respecto, Francisco Pena incidió en que se tendría que trabajar “mucho” desde el organismo, explicando que “con el nuevo convenio va a haber un dinero que hay que repartir entre los trabajadores, vía pluses, complementos, productividad... y hay que sacarlo adelante porque no se puede perder ni un solo euro”.



De igual forma, el presidente en funciones subrayó la necesidad de incrementar el personal de la Autoridad Portuaria, apuntando a que en los próximos cuatro años se incrementarían las operaciones tanto en los dos puertos de Ferrol como en el de San Cibrao. “Vamos a tener nuevas empresas en Caneliñas, nuevas líneas de negocio, y eso quieras o no afecta mucho al trabajo de los compañeros y compañeras. No somos un puerto al uso, somos uno que tiene dos dársenas, que tenemos toda una ría (...) además de un puerto en otra provincia, que va a crecer y vamos a tener que atenderlo también en estos cuatro años”, asevera Francisco Pena.