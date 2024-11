Migallas Teatro será a compañía encargada de seguir este martes, ás 18.30 horas no Antigo Hospicio, o ciclo Apego, que conta coa colaboración do Concello a través do Plan de Normalización Lingüística.

O espectáculo será “Os tres porquiños”, dirixido ao público familiar e a bebés a partir de seis meses, que mestura monicreques, teatro, xogos tradicionais e música en directo. A entrada a esta proposta cultural é libre até completar a capacidade do local.